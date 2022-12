Wilmar Barrios, su experiencia en Rusia, la Selección Colombia y el momento “de estrés” en Boca

En una entrevista, el volante de marca del combinado patrio se refirió a su llegada al Zenit, sobre la 'tricolor' y su etapa en el club 'xeneize'.

Wilmar Barrios regresó a Rusia (país en el que disputó el Mundial de 2018) para buscar nuevos retos e intentar convertirse en un referente del Zenit. En poco tiempo se ha hecho con la titularidad y el club blanquiazul quiere darlo a conocer más entre los hinchas.

Publicidad

Es por eso que el cartagenero fue entrevistado para la página oficial del equipo ruso y habló de distintos temas relacionados a su presente y su trayectoria.

Vea también: Falcao y las grandes estrellas del fútbol se unieron por el bienestar de los niños

Sobre su llegada a Rusia aseguró que está se "adaptando" al clima y a la cultura de ese país. "Hay que acostumbrarse al frío, cogerlo positivamente y trabajar. Espero entregarme al máximo por estos colores, por el club y por mis compañeros", aseguró el colombiano.

El jugador afirmó que se puso "muy felíz" cuando se cerró el fichaje y que no dudó en llamar a contarle a sus padres . "Me dijeron que me despidiera de mis compañeros, que ya todo estaba arreglado para viajar. (Mis compañeros) me despidieron cuando me bajé del bus y fui a mi casa para arreglar la maleta".

Publicidad

Del país europeo destacó la organización de sus ciudades y la amabilidad de su gente. Así mismo, habló de la experiencia previa que tuvo con la 'tricolor' cuando fue a disputar el Mundial. "Tenía que disfrutar cada cosa con la Selección en el Mundial y lo hice en cada momento, cada comida y cada entrenamiento", dijo el volante de recuperación quien mostró su deseo de estar en la próxima cita orbital.

Lea también: Steven Gerard: “Alfredo Morelos no tiene que demostrarle nada a nadie más que a sí mismo”

Publicidad

Barrios también habló de Boca Juniors, equipo en el que fue figura y referente. Primero, se refirió a su estadio, La Bombonera, uno de los escenarios deportivos más reconocidos del mundo. "Siempre está lleno, es de un club histórico que ha hecho historia internacionalmente. Es el único estadio que he sentido que late", sentenció el cartagenero.

El exDeportes Tolima admitió que vivió momentos de mucha tensión antes de disputar la final de la Copa Libertadores contra River Plate en el Santiago Bernabéu. "En lo personal llegué con estrés a la final por todo lo que se había vivido. Se jugó en un lindo estadio, como el Bernabéu, y se dio un buen espectáculo. Lastimosamente no se pudo ganar", dijo Barrios.

Por último habló de su expulsión en aquella final, algo que, para muchos, inclinó la balanza en contra de su equipo. "Fue la única roja que recibí en todo el tiempo que estuve en Boca. Es una enseñanza que te deja el fútbol para que aprendas y no te pase de nuevo", concluyó Wilmar Barrios.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados