Rueda y la ausencia de Claudio Bravo en Copa América: "Iba a venir como invitado, no era justo con él" Reinaldo Rueda, justificó este lunes la ausencia de Claudio Bravo de la lista de convocados para la Copa América y consideró que no era "justo" que el portero viajara a Brasil si no iba a jugar de titular.