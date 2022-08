Alfredo Arias: "Los goles no se merecen, hay que hacerlos, esa fue nuestra penitencia"

Santa Fe empató este martes 1-1 en condición de local frente al América de Cali en un gran partido que cerró la quinta jornada de la Liga del Fútbol Colombiano. El 'cardenal' con el resultado llegó a seis puntos en la tabla de general y se ubicó en décima casilla.

Alfredo Arias, entrenador del conjunto 'cardenal', habló en rueda de prensa luego del encuentro. El uruguayo, si bien quería quedarse con los tres puntos en casa, aseguró que su grupo va en el camino de lo que él quiere plasmar.

"Lo que aspiraba era que el equipo jugara mejor, lógicamente que uno quiere ganar, pero para mí el camino para ganar es siempre jugar mejor. El equipo hizo un buen partido, errores puntuales no nos permiten llevarnos los tres puntos, jugamos contra un rival que mejoró su actuación en cuanto a lo que venía haciendo. No me voy contento porque siempre quiero ganar y más un clásico, pero me voy más tranquilo que lo que me fui en las fechas pasadas, en este camino vamos a tener más chances de ganar que de perder puntos", aseguró Arias.

Cuando fue consultando de cómo fue que lograron revertir la situación luego de que el 'escarlata' se fuese arriba en el marcador, Arias aseveró lo siguiente: "Entrenando, corrigiendo, siendo humildes para reconocer los errores, es un trabajo diario, uno juega como entrena. Venía intranquilo, en las fechas anteriores porque no veía de los entrenábamos se viera reflejado en la cancha, hoy sí vi eso reflejado en la cancha. Cuando América se pone en ventaja era injusto porque habíamos hecho más, pudimos haber hecho goles, pero no los pusimos convertir, ellos lo hicieron en una pelota quieta. Estamos en buen camino y sé que estamos en un equipo que necesita victorias".

Otras declaraciones de Alfredo Arias

"Se empieza a notar que Sánchez (Carlos) necesita alguien más, ya sea por el cansancio, suspensiones o lesiones. Confío en la semana llegue algún jugador más, no es fácil en la situación que está el club poder adquirir los jugadores que uno quiere; pero estoy convencido de que vamos a ser competitivos cuando tengamos que hacerlo".

"El primer tiempo merecimos un gol por lo menos, pero los goles no se merecen, hay que hacerlos, esa fue nuestra penitencia, el primer tiempo deberíamos irnos en ganancia y no perdiendo".