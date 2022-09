Armando Carrillo: "Esperemos que por el bien de los que queremos al Cali, la actualidad mejore"

Deportivo Cali no vive el mejor de los presentes. En la liga del fútbol colombiano en el segundo semestre de este 2022 es último en la tabla general con solo cuatro puntos sumados de 27 posibles. A la crisis de resultados también hay que adicionarle el tema de las finanzas.

Las lesiones de algunos futbolistas, las expulsiones y otros temas, han sido determinantes para que los dirigidos por Mayer Candelo no puedan salir del 'bache' en el que están. En Gol Caracol dialogamos con Armando Carrillo, exdelantero que vistió la camiseta 'verdiblanca' entre 2002 y 2004, 2005 y 2009, y finalmente en el año 2010.

El nacido en Valledupar, Cesar analizó con este portal el presente del 'azucarero', lamentó el mal momento que vive y por el bien de los hinchas y de "todos los que amamos al Cali" confía en que salgan a flote de la adversidad.

¿Cómo analiza el presente del Deportivo Cali?

"El presente del Deportivo Cali es un presente difícil, complicado, tanto en lo deportivo como en lo administrativo y al final eso hace que si la parte de arriba está mal eso se refleje en la parte futbolística".

¿A qué cree que se debe que el Cali no pueda salir del mal momento deportivo en el que está?

"En la parte futbolística son muchos los factores que han incidido para que no se pueda ganar un partido desde hace tiempo, para que se lleve prácticamente todo el año en el último lugar, se han juntado muchas cosas y una de ellas es que no hay un proyecto claro, no hay una idea clara de lo que se quiere desde la parte de arriba y al final eso se refleja en la parte futbolística. Aparte el cuerpo técnico nuevo, en cabeza del profesor Mayer Candelo no ha podido tener una nómina consolidada ya sea por lesiones o por expulsiones o digamos que por actos de indisciplina y siempre le ha tocado variar la nómina y eso al final hace que no haya un grupo compacto, homogéneo y eso se ve reflejado en los resultados".

Plantel del Deportivo Cali. DIMAYOR

¿Qué le ha parecido la gestión de Mayer Candelo al frente del equipo?

"Es cierto que la gestión a nivel de resultados no ha sido óptima, porque si nos vamos a los números, al hacer cuatro puntos de 27 posibles no es una cifra buena, un porcentaje bueno. Pero obviamente que el cuerpo técnico tendrá su grado de responsabilidad, pero también los jugadores y los otros factores que mencioné, como que no hay una nómina estable para que se esté pasando por este momento deportivo".

¿Quizás fue muy apresurado nombrar a Candelo como entrenador ?

"Digamos la historia que tiene él en el Deportivo Cali como jugador, donde es ídolo de la institución, donde dejó huella y venía haciendo su primera experiencia como técnico en el Cortuluá, que fue muy buena, jugó finales y tuvo la oportunidad de ascender al Cortuluá y ese equipo jugaba muy bien, creo que los dirigentes se habrán basado en eso. También en lo que representa Mayer como figura, como ídolo del Deportivo Cali. Obviamente son responsabilidades diferentes y él asumió el reto con la mayor ilusión, a veces uno desde afuera ve unas cosas y ya cuando uno llega adentro, a entrenar, se ven otras. Esperemos que por el bien de los que queremos al Deportivo Cali, la actualidad deportiva mejore y se pueda salir de este mal momento".

En medio de tanto, ¿qué se puede destacar de este Deportivo Cali?

"Es claro que para todos los que queremos al Deportivo Cali o somos hinchas, estamos pasando por una situación difícil en cuanto a lo deportivo y administrativo y eso genera incertidumbre. De positivo se puede resaltar de que este cuerpo técnico ha incluido a jugadores canteranos, de que debuten y sumen minutos profesionalmente. El entorno futbolístico y los demás problemas que existen no han hecho de que estos jugadores puedan aprovechar el momento como se debe. Ojalá que se tenga la posibilidad de ganar el próximo partido para que eso le dé confianza al cuerpo técnico y jugadores para lo que se viene más adelante".

Mayer Candelo, entrenador del Deportivo Cali.

Dimayor

¿Cuál es el próximo partido del Deportivo Cali en la Liga II-2022?

El conjunto 'azucarero' se enfrentará al Atlético Bucaramanga, en el estadio de Palmaseca, en duelo válido por la fecha 11. Será el domingo 11 de septiembre a las 8:15 de la noche.