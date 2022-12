Bedoya: “Me dijeron que quieren que me quede este torneo, pero debo hablar con los jugadores”

El técnico encargado de Santa Fe analizó este sábado el empate con La Equidad y dejó en duda su continuidad con el equipo rojo. El cuadro rojo llegó a 15 fechas sin conocer la victoria.

Gerardo Bedoya, técnico encargado de Independiente Santa Fe, dijo este sábado en la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 con La Equidad que hablará con los jugadores para decidir si continúa o no hasta que termine este torneo.

“Voy a esperar. Me dijeron que querían que me quedara este torneo, pero tengo que hablar con los jugadores. Ellos me manifestaron que querían. No sé si ahora que saben que no voy a ser el técnico en propiedad, voy a tener la misma receptividad. Es de dialogar, no es fácil tomar esta decisión. No quiero dejar tirado a Santa Fe. Esta se convirtió en mi casa, el corazón lo tengo acá”, aseguró Bedoya.

Y continuó “esto es de resultados, hoy debo reconocer que el equipo no los ha encontrado. Pueden decir lo que sea de Bedoya y tengo que aceptarlo, más allá de que sea justo o injusto. No hemos ganado un compromiso, es la realidad. En 20 años que jugué, no sé si llegué a una racha tan larga, y me hago responsable”.

“He intentado darle vuelta por todos lados, he puesto cuatro o cinco sistemas tácticos diferentes, he mirado jugadores de divisiones menores. Dejemos a los jugadores tranquilos, yo me hago responsable de lo que ha pasado”, agregó el exfutbolista.

Sobre la llegada de Patricio Camps, Bedoya dijo que “la gente lo tiene que respaldar. Va a ser el técnico de Santa Fe en propiedad y va a trabajar por Santa Fe. La única forma de salir de esto es respaldarlo porque va a trabajar para nosotros”, finalizó.

Santa Fe, penúltimo en la tabla de posiciones, con 10 puntos, jugará la próxima fecha en condición de visitante frente al Atlético Huila, en el estadio Plazas Alcid, de Neiva.

