Bejarano: “Hay hinchas a los que no les gusta mi trabajo, pero entreno todos los días con dedicación”

El arquero del América de Cali fue una de las figuras en la derrota 0-1 con Junior, el domingo pasado, en Liga Águila. El cuadro escarlata ya piensa en el partido frente a Independiente Medellín.

Carlos Bejarano, arquero titular del América de Cali, habló este martes en conferencia de prensa, luego de la derrota 0-1 con Junior, el fin de semana pasado, en la Liga Águila.

Bejarano, figura del encuentro frente al elenco barranquillero, se refirió a su rendimiento bajo los tres palos, que había sido cuestionado en este último tiempo por una parte de la afición escarlata.

“Las críticas las tomo muy tranquilo, sé que hay hinchas que no les gusta mi trabajo, pero yo todos los días entreno con dedicación y doy lo mejor en cada partido”, aseguró el guardameta.

“Sé que el hincha nos presiona, quiere que rindamos en la cancha y está bien que exijan, pero las amenazas no son lo correcto, Jhonatan (Pérez) es un gran compañero, una buena persona y me pone triste que haya este tipo de acciones hacia él”, agregó.

Sobre su compañero en la posición, Arled Cadavid, indicó que “es un orgullo que un arquero como Cadavid esté con nosotros, nos llevamos muy bien, tenemos una bonita relación y sé que cuando sea su momento de actuar, lo va a hacer muy bien”.

Delantero y defensor

Otro de los que habló en la conferencia de prensa fue el atacante venezolano Fernando Aristeguieta, uno de los goleadores del campeonato con cuatro anotaciones.

“Sabíamos que Junior era un gran equipo, pero dimos lo mejor de nosotros, así como perdimos, pudimos haber empatado, o hasta perdido 4-0, pero Bejarano nos ayudó bastante”, aseguró Aristeguieta.

Con respecto a su aporte en el terreno de juego, el venezolano afirmó que “sé que aportó en todo el campo, no solo en la delantera, también subo y hasta hago de defensa, pero me tomó todo tranquilo, siempre me preparo para cada partido y darle lo mejor al equipo”.

América jugará el próximo sábado 16 de febrero frente a Independiente Medellín, en condición de local.

