Juan Fernando Quintero publicó una foto del 'Pibe' Valderrama e ilusiona a los hinchas de Junior

Juan Fernando Quintero tiene a todos los hinchas del Junior de Barranquilla con lo nervios a mil, y todo , por su posible arribo al conjunto de la 'Arenosa'. Cada hora y segundo que pasa para los fanáticos del 'rojiblanco' es un verdadero martirio.

El talentoso jugador antioqueño, de 29 años, escribió el pasado fin de semana que en estos días daría noticias sobre su futuro deportivo, pero por lo que da a entender en sus redes sociales, al parecer, ya tendría definido cuál es el club al que representará este 2023.

Y es que en su más reciente publicación en sus plataformas digitales, el '10' sorprendió con una fotografía de Carlos 'El Pibe' Valderrama en la que tiene puesta la camiseta del Junior de Barranquilla. De inmediato, las repercusiones no se hicieron esperar por parte de los ansiosos seguidores de la escuadra que dirige el director samario Arturo Reyes.

El mismo 'post' lo acompañó con la siguiente frase: "'El Papá'" y un emoticón de un corazón rojo.

Su publicación no ha pasado desaperciba por los hinchas del conjunto 'currambero', quienes de inmediato comentaron la misma y le escribieron algunas frases como "Qué honor sería ponerte la '10' que se puso Valderrama y 'G10 (Giovanni Hernández)'".

Pero uno de los comentarios que más llamó la atención en la publicación de Quintero Paniagua fueron las palabras que le dedicó el propio Carlos Valderrama. "Crack te estamos esperando; un abrazo crack. Todo bien, todo bien, crack".

Sin duda, la respuesta el emblemático futbolista de la Selección Colombia y también del exjugador del Junior de Barranquilla emociona a todo un pueblo barranquillero, que se ilusiona cada minuto más con que Juan Fernando Quintero vista los colores del 'tiburón' y que cada fin de semana los deleite con su buen fútbol, goles y asistencias en el estadio Metropolitano, de la capital del Atlántico.

Esta es la publicación que publicó Juan Fernando Quintero en sus redes:

De otro lado, en charla con Gol Caracol, José 'Ringo' Amaya, que tuvo dos pasos por el cuadro de la 'Arenosa' aseguró que el posible arribo de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla sería un verdadero 'hit' para el conjunto de la Costa Norte de Colombia y le aportaría un fútbol exquisito.

"Sería sumarle experiencia, sumarle un jugador con unas condiciones, que creo yo, desde hace mucho tiempo en Junior no se tiene un '10' de raza, digámoslo así. Ese jugador que filtre, que cree opciones de gol, que ponga mano a mano a los delanteros; si mi mente no me falla, creo que han sido poco estos últimos años un volante '10' de esas características como lo es Juan Fernando Quintero: experiencia, liderazgo, entonces creo que va a ser un aporte importantísimo para el equipo, para el club, y lógicamente, para la hinchada que le gusta siempre el buen fútbol en Barranquilla", dijo el 'Ringo'.