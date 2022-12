No, gracias.

Julio Comesaña: “Hoy me pareció que el equipo estuvo muy livianito, el rival fue más claro” Julio Comesaña sobre Junior 0-1 Once Caldas en el estadio Metropolitano. Comesaña se mostró inconforme con el rendimiento de sus dirigidos luego de caer en condición de local con el Once Caldas, con un solitario gol de Javier Reina.