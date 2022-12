Junior presentó a Jonatan Álvez y descartó el regreso de Vladimir Hernández

Este miércoles fue la presentación oficial del delantero uruguayo, quien se convirtió en el tercer refuerzo del equipo ‘tiburón’.

Tras la fallida incorporación del paraguayo Lucas Barrios, Junior le apostó al ‘charrúa’ Jonathan Álvez, quien será el encargado de ocupar el lugar que dejó Roberto Ovelar.

A sus 29 años, Álvez se unió al sexto club en su carrera deportiva, ha jugado en equipos como Danubio (Uruguay), Vitória Guimaraes (Portugal), Liga de Quito y Barcelona (Ecuador).

“Gracias al fútbol y al Junior tengo la posibilidad de cumplir mi sueño y comprarle una humilde casa a mi mamá”, fue lo primero que dijo el nuevo jugador ‘tiburón’ durante su presentación con la camiseta rojiblanca.

El delantero uruguayo, mejor conocido como el ‘Loco’, fue adquirido por más de tres millones dólares y firmó un contrato hasta 2021 con Junior. “Había ofertas de varios equipos, no había nada concreto. Colombia es un fútbol competitivo, vine a un grande, estoy contento de vestir esta camiseta”, sostuvo Álvez.

Además de Álvez, los ‘tiburones’ ya han presentado al defensor peruano Alberto Rodríguez y al atacante Luis Carlos Ruiz.

Sin embargo, no todo fue felicidad para la institución barranquillera, la cual presentó, además, la nueva indumentaria que utilizará en este 2018. Pues el presidente, Antonio Char, descartó la llegada de Vladimir Hernández.

“Lo de Vladimir, realmente nosotros hemos estado hasta último momento en unas condiciones que estaban planteadas por el club Santos, pero al final las cambiaron, lo cual significa que no se pueda hacer esta incorporación. El cambio que hizo Santos no terminamos de entenderlo y no podemos hacer una operación en esas condiciones”, señaló el dirigente.

Tras esto, todo apunta a que el jugador araucano este más cerca de Atlético Nacional, ya que Santos, club dueño de sus derechos, se decantó por la oferta del club antioqueño.