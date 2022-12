La apasionante fecha 20 de la Liga Águila I-2019: cinco equipos en busca de dos cupos a las finales

El fútbol profesional colombiano definirá este fin de semana sus ocho clasificados a las instancias definitivas. Varios clubes llegan a la última jornada con la calculadora en la mano.

Once Caldas, Atlético Nacional, Unión Magdalena, Patriotas e Independiente Medellín buscarán este domingo en la última jornada de la liga colombiana los dos cupos que quedan para los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura, a los que ya hay seis equipos clasificados.

Unión Magdalena recibirá a Once Caldas en el único duelo directo, mientras que Atlético Nacional será anfitrión de Independiente Santa Fe, último en la tabla, y Medellín visitará al ya clasificado Deportes Tolima, segundo con 32 unidades.

En el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta (norte), el 'ciclón' se juega su última oportunidad de clasificar tras mantenerse vivo el jueves al vencer por 0-1 al Atlético Bucaramanga y llegar al noveno lugar con 27 puntos, uno menos que Once Caldas y Atlético Nacional, séptimo y octavo, respectivamente.

Para buscar la clasificación, el entrenador del cuadro de Santa Marta, Harold Rivera, contará con la base del equipo que ganó en Bucaramanga y en el que sobresalen el mundialista Abel Aguilar y el goleador Ricardo Márquez, que lleva nueve tantos en el campeonato.

Publicidad

Vea también: ¡Un colombiano más! El defensor Thomás Gutiérrez debutó con la reserva de River Plate

Once Caldas no pudo sellar su clasificación el fin de semana pasado tras caer por la mínima diferencia con Atlético Huila, razón por la que debe buscar un resultado positivo en su visita a Santa Marta.

"Solo nos sirve ganar, es una final, hemos hecho méritos para llegar hasta allí, y vamos a salir a buscar el resultado. La idea es ganar para no depender de nadie", manifestó el centrocampista Juan Pablo Nieto.

Entre tanto, Atlético Nacional, que dirige el brasileño Paulo Autuori, llega golpeado tras caer por goleada de 4-0 en su visita al Envigado el martes pasado y haber perdido la oportunidad de asegurar un cupo entre los ocho mejores.

La principal baja del club verdolaga para el partido con Santa Fe será la del centrocampista Sebastián Gómez, quien sufrió un esguince del ligamento del tobillo derecho en el partido anterior, mientras que son dudas por dolencias el central Alexis Henríquez, el extremo Jeison Lucumí y el mediocentro Brayan Rovira.

Patriotas, por su parte, visitará a Alianza Petrolera, que actualmente ocupa el último lugar de la tabla del descenso, y llega motivado al partido tras vencer por 1-0 al Deportes Tolima esta semana con una anotación de John Arias.

El equipo de Tunja llega además en una racha de cuatro partidos invicto en los que cosechó dos triunfos y dos empates, mientras que su rival acumula ocho jornadas consecutivas sin vencer.

Independiente Medellín, el de menos oportunidades de clasificarse porque es décimo con 25 unidades, visitará al Tolima y tendrá como principal carta al g oleador argentino Germán Cano, máximo artillero del torneo con 20 anotaciones en 15 partidos que ha disputado.

La jornada se iniciará el sábado co el partido entre Atlético Huila y Jaguares, ambos eliminados, y se completará el domingo con los duelos Deportivo Cali vs. Envigado, Deportivo Pasto vs. América, Cúcuta Deportivo vs. Junior, La Equidad vs. Bucaramanga y Millonarios vs. Rionegro Águilas.

Para los cuadrangulares, cuyos grupos serán sorteados el domingo a las 8:00 de la noche, ya están clasificados Millonarios, Deportes Tolima, América de Cali, Junior, Deportivo Pasto y Deportivo Cali.

Partidos de la vigésima jornada

Sábado, 4 de mayo:

Atlético Huila - Jaguares, 7:45 p.m. (Televisión abierta).

Domingo, 5 de mayo:

Publicidad

Unión Magdalena - Once Caldas, 3:30 p.m. (Televisión abierta).

Deportivo Cali - Envigado, 3:30 p.m. (Televisión cerrada).

Publicidad

Atlético Nacional - Santa Fe, 3:30 p.m. (Televisión cerrada).

Deportivo Pasto - América de Cali, 3:30 p.m. (Televisión cerrada).

Cúcuta Deportivo - Junior, 3:30 p.m. (Televisión cerrada).

Alianza Petrolera - Patriotas, 3:30 p.m. (Televisión cerrada).

Publicidad

Deportes Tolima - Independiente Medellín, 3:30 p.m. (Televisión cerrada).

La Equidad - Atlético Bucaramanga, 5:30 p.m. (Televisión cerrada).

Publicidad

Millonarios - Rionegro, 5:30 p.m. (Televisión abierta).