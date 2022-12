Luis Fernando Suárez: "Me quedo con el gran esfuerzo del equipo, hay que pensar en lo que se viene"

El estratega antioqueño se mostró tranquilo con el nivel de la nómina alterna y el resultado del partido, que los deja como líderes parciales del torneo colombiano.

Luis Fernando Suárez habló luego de la igualdad, por 1-1, de Junior frente a Jaguares en el partido por la fecha 12 de la Liga Águila I 2019. Primero, analizó el encuentro que, al final, dejó un sabor a poco para sus dirigidos.

"Me quedo con el gran esfuerzo del equipo. Ya hay que pensar en lo que se viene, hoy no tenemos que lamentarnos por el gol que nos hicieron, nos tenemos que lamentar por los goles que no hicimos"”, comentó el entrenador.

También opinó de la falta de efectividad de su equipo, que pudo aumentar la ventaja y quedarse con los tres puntos. “"Nos empatan en la última jugada, tuvimos antes dos o tres jugadas para definir el partido.”, afirmó.

El técnico también habló del buen trabajo que mostraron sus jugadores durante el encuentro y destacó el orden que mantuvo el equipo.

"Un partido bien jugado por parte nuestra. Manejamos el partido de buena manera después de gol.”, dijo el técnico paisa.

Junior jugará su próximo partido de la Liga Águila contra La Equidad, en condición de visitante, el próximo sábado.