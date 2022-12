Luis Sánchez, el joven talento de América: “’Pecoso’ Castro me dice que no me puedo agrandar”

Luego del buen gol que anotó el joven de 18 años con América de Cali, para el triunfo 1-0 de su equipo contra Jaguares, el mediocampista recordó con GolCaracol.com los sacrificios que ha hecho en su corta carrera deportiva.

Procedente de Cúcuta, Norte de Santander, y con un guayera llena de sueños: así llegó Luis Sánchez a Cali, ciudad en la que brilla con luz propia gracias al actual momento que pasa con América, del que empieza a ser una grata revelación.

Ya son dos tantos los que registra Sánchez con la camiseta ‘escarlata’. Uno por la Copa Águila y el otro por Liga. Precisamente ese segundo tanto lo puso en boca de propios y extraños por la impresionante cabalgata en la cancha del Pascual Guerrero, para definir con un toque sútil tras dejar en el camino a varios rivales de Jaguares.

Sin embargo, no todo es color de rosa para el muchachito que aún se hospeda en la casa hogar de América y que extraña a sus familiares más cercanos.

Sánchez habló con GolCaracol.com de sus inicios en el mundo del balón, su llegada al rojo del Valle del Cauca, su presente y su futuro.

¿Cómo inició la carrera de Luis Sánchez?

“Empecé en Cúcuta, en un equipo que se llama 'Juventus Chamitos', de ahí pasé a una fundación en Medellín, hubo conversaciones con los directivos de América, vine a Cali a hacer pruebas y por fortuna pasé”.

¿Quién lo incentivó a practicar el fútbol?

“Mi tío me inculcó el amor por el fútbol, él es el más talentosito que hay en la casa, porque mi papá no es muy dúctil con el balón”.

No es fácil jugar en América, ¿cómo se ha hecho a un espacio en el equipo?

“Empecé en la Sub-20 con los profesores Luis Asprilla y Jorge Banguero. En el Torneo de las Américas, el profesor ‘Pecoso’ Castro fue a un partido, allí hice gol, al finalizar me solicitan y me dicen que al día siguiente me tenía que presentar con el equipo profesional. Así arrancó todo”.

¿Qué le dice el director técnico Fernando Castro?

“El profesor ‘Pecoso’ me felicita seguido y lo hizo otra vez por lo hecho en el partido contra Jaguares. Me dijo que siguiera tranquilo y trabajando con la misma humildad que lo he venido haciendo, que estuviera muy concentrado; con los pies en la tierra y que no me puedo agrandar".

¿De qué equipo es hincha?

“Soy hincha del Cúcuta y de América, pero la hinchada de América siempre apoya y alienta, nos ha acompañado, es una de las mejores del mundo”.

¿Cómo se comportan los ‘capos’ del equipo con usted?

“Los líderes del camerino me felicitan, cuando llego al camerino me aconsejan igual que el profe ‘Pecoso’, y me dicen que no me desvíe y que siga enfocado en mi carrera”.

¿Cómo y por qué se dio su convocatoria a la Selección Colombia?

“No sabía que me estuvieran siguiendo, no supe nada. Yo creo que por el momento que tengo se dio el llamado, igual esto hay que tomarlo de la mejor manera, con tranquilidad. Ahora hay que llegar allá y tratar de ganarme un puesto para el Mundial. Esta es la primera vez que me convocan a la Sub-20”.

¿Ha tenido contacto con Arturo Reyes o alguien de su cuerpo técnico?

“No he hablado con él, ni con ninguno del equipo técnico de la Sub-20. Con el único que he hablado es con ‘Carva’ (Gustavo Carvajal) mi compañero de América, que fue el que me dijo que también estaba convocado”.

¿Cuál es su opinión del momento que lleva con América y de su gol?

“Siempre que entro a la cancha trato de divertirme porque eso me lo han dicho mis profesores. También pienso en mis papás que me han dado el apoyo y la motivación. Me gustan que comparen un gol mío con uno de Lionel Messi, pero toca seguir trabajando con humildad para ir adelante”.

