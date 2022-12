"Mi familia es la que más sufre, ya que me puede pasar algo": Jonathan Pérez, jugador del América

El lateral del equipo vallecaucano habló con 'Blog Deportivo' de ' Blu Radio' y confirmó que ha recibido una serie de amenazas en contra de su vida, situación que tiene con preocupación al jugador y al resto de la institución ‘escarlata’.

Jonathan Pérez viene recibiendo hace varios días, amenazas de parte de la hinchada del América de Cali.

“Bueno, eso viene sucediendo desde hace unos 15 días, ayer pasó de nuevo y ya se lo hice saber a mi representante, no quería contarle a mi familia para no preocuparla”, señaló este martes Jonathan Pérez, a ‘Blog Deportivo’, de ´Blu Radio’.

También señaló que las denuncias ya estan interpuestas ante la policia de la ciudad.

“Ya la denuncia esta ante las autoridades, los cuales van a poner a mi servicio gente de la Sijin que llegarán para poder tener la tranquilidad de mi familia”, aseguró

"Son varias amenazas, para mi es triste ya que soy una persona muy tranquila, no me meto con nadie, pero ya no puedo salir hacer mis cosas con normalidad, disfrutar con mi familia porque el temor está ahí “, aseveró

El motivo por el que Pérez supone que se dan las amenazas es “según ellos por mi bajo rendimiento, pero vengo bien, entrenando juicioso y a conciencia, en pro de los buenos resultados personales y grupales. Quizá hay partidos donde a uno no le salen las cosas como uno las planea, pero dejo todo en manos de Dios, quien sabe cómo trabajo”.

Jonathan Pérez también se refirió a si tiene contemplado salir del América y mencionó que "hasta el momento no pienso en salir del club, quiero demostrar todas mis capacidades y que estoy apto para estar en un equipo como América”.

Por ahora el América piensa en el partido por Copa Águila frente a Universitario de Popayán a las 7:00 p.m.

