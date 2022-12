Octavio Zambrano: "No puedo culpar a mis jugadores porque lo dieron todo"

El entrenador de Independiente Medellín habló en rueda de prensa luego del empate de su equipo contra Deportivo Cali por la sexa fecha de la Liga Águila.

Octavio Zambrano dio sus impresiones sobre la actuación de su equipo luego de fallar, una vez más, en el intento de obtener su primera victoria con el 'poderoso' en 2019. Pese a eso, el técnico se mostró optimista y defendió a sus dirigidos.

"Una vez más fuimos víctimas de un error garrafal en la zaga, pero quisiera destacar rendimientos individuales como los de (Sebastián) Macías, David (González) y (Jesús) Murillo", remarcó el entrenador.

El estratega confesó que pese lograr un empate agónico, el resultado no da tranquilidad: "No es un marcador que nos deja convecidos, ni en una zona de comfort", aseguró.

Zambrano 'puso el pecho' por sus dirigidos y les quitó responsabilidad por no haber ganado este domingo. "No puedo culptar a mis jugadores, porque lo dieron todo. Necesitamos imperiosamente ganar, estamos perdiendo demasiados puntos. Nos ha tocado un 'fixture' difícil, lo que no quiere decir que los partidos que vendrán serán fáciles", dijo el técnico.

A pesar del mal momento del Medellín, el DT tuvo espacio para el optimismo. "Hay que seguir construyendo, porque hoy no vi a un equipo entregado, sino a uno ansioso por ganar", admitió el estratega.

En lo corrido de Liga Águila, Medellín ha jugado seis partidos, empatando tres y perdiendo los tres restantes.

