Paulo Autuori criticó al técnico de Cúcuta: "Cuando las cosas van bien, no hay que agrandarse"

El técnico de Atlético Nacional mostró su molestia luego de que, según él, Sebastián Méndez, entrenador del cuadro 'motilón' no quisiera saludarlo.

Paulo Autuori encendió la polémica tras la victoria de Atlético Nacional, por 1-3, frente al Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. Según sus palabras, cuando fue a saludar al técnico Sebastián Méndez, este le habría dado la espalda sin responderle.

"Llevo 44 años en el fútbol y uno debe saber vivir entre victorias y derrotas. No hay que agrandarse cuando las cosas caminan bien. La falta de humildad del entrenador de Cúcuta la tuvieron mis jugadores para luchar y respetar al rival", aseguró el estratega brasileño.

Pero esas palabras no fueron suficientes para Paulo Autuori, quien siguió quejándose del incidente. "Es decepcionante que en el fútbol aún pasen cosas como estas. Me molesta un montón este tipo de actitudes, no tienen ninguna justificación", sentenció el DT.

Aun así, Autuori aprovechó para felicitar a Méndez y a su equipo por el juego mostrado. "Ellos fueron más veloces y estaban más frescos físicamente".

El técnico, además, tuvo palabras para sus dirigidos, destacando su despliegue mostrado y asegurando que la reacción en el partido pasado contra Cali fue fundamental para la victoria contra Cúcuta.

"Me tengo que sacar el sombrero por mis jugadores", concluyó el entrenador.

