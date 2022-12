Paulo Autuori: “La gente me pide un ‘10’, vea a Barcelona, Juventus, ninguno tiene un ‘10’ clásico”

El técnico de Nacional habló en rueda de prensa y se refirió a su modelo de juego, su opinión de los errores de José Cuadrado y de la decisión de habilitar a Nicolás Hernández y no a Hernán Barcos, para el clásico contra Medellín.

Paulo Autuori explicó este martes las razones por las que no juega con un volante de creación clásico en su equipo y además confirmó de la decisión de dejar por fuera a Hernán Barcos, del partido contra el DIM, este miércoles, a las 8:30 p.m., que estaba aplazado por la fecha 10 de la Liga.

"La gente pide que 'el 10, el 10', ¿Qué equipo en el mundo tiene esta clase de jugador?, vaya al Barcelona, al Madrid, al Bayern, Juventus, Manchester City, United. Dígame un 10 clásico que esté jugando en estos equipos", destacó el entrenador brasileño, en declaraciones recogidas por ‘Blog Verdolaga’.

Por otra parte, Autuori mencionó que ante la ausencia de varios defensores, quienes están con la Selección Colombia Sub-20, otros lesionados y algunos jugadores sancionados, decidió habilitar a Nicolás Hernández y no al delantero argentino Hernán Barcos.

"Es un tema de carencia, matemático, no tenemos disponibles jugadores en defensa. Con la ausencia de Alexis Henríquez y Daniel (Bocanegra), necesitamos de Hernández, es lo más lógico, no hay cómo pensar distinto en este momento", agregó.

Además, Paulo Autuori señaló que sí ha tenido ofertas de equipos, pero “yo estoy acá para desarrollar un trabajo y voy a hacerlo. Estoy muy cómodo en Atlético Nacional, en Medellín, con las personas. Hasta la muerte voy con este proyecto".

Por último, el entrenador brasileño dijo que no le quitará la titular a José Cuadrado, luego de su error contra Rionegro y destacó que "no me olvido de todo lo que ha hecho, errores cometen todos, entonces no hay ninguna chance de pensar en algo distinto y va a jugar".

