Presidente de Millonarios aclaró que Azul y Blanco no tiene ninguna deuda con Willington Ortiz

Enrique Camacho señaló que el reclamo del exjugador del cuadro capitalino, en relación con su pensión, es con la Corporación, que era dueña en su momento del equipo ‘embajador’.

Este miércoles se conoció que la Corte Suprema de Justicia, condenó al Deportivo Cali por no pagar los aportes a pensión desde 1967 hasta 1980 del exfutbolista Miguel Escobar, hecho que beneficiaría a un buen número de deportistas que desfilaron por los estadios de nuestro país en las últimas décadas.

Ante este acontecimiento, el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, habló con el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, con el fin de consultarle el hecho de que Willington Ortiz tiene un proceso abierto por acreencias similares a las de Escobar en contra del equipo ‘embajador’, América y Cali.

“Willington tenía un contrato laboral con la corporación, que sigue existiendo y sabe que tiene está deuda. Es una relación entre él y ellos; más no con Azul y Blanco, que somos nosotros y compramos el nombre del equipo; pero no somos responsables de los pasivos de la anterior corporación, porque no somos dueños de sus pasivos”, aseguró Camacho.

Previamente, el exjugador tumaqueño había señalado que su abogado ya está frente al tema esperando el siguiente paso a seguir para seguir con su proceso.

“La anterior corporación de Millonarios que hoy en día tiene otro nombre y está bajo el cargo de un Señor de apellido Vásquez, reconocen la deuda con Willington, pero no la han podido pagar porque no tienen los recursos. Lo mismo les sucede con el lote de la Autopista Norte, es de ellos, pero es un predio con varios problemas jurídicos. Así que somos entidades diferentes”, concluyó Camacho.

Lo que dijo Willington Ortiz

Este miércoles, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Ortiz comentó que ante el fallo a favor de Miguel Escobar, “se da una noticia que es muy buena para todos los deportistas, en este caso a nosotros los futbolistas que nos deben hasta la seguridad social. Yo en este momento tengo un proceso abierto y le estoy reclamando al America, Millonarios y Cali”.