Presidente de Nacional: "Intenté mostrarle al árbitro la jugada del penal y empezó a vociferar"

Juan David Pérez Ortíz, principal dirigente de la entidad 'verdolaga' se quejó airadamente del desempeño arbitral de Gustavo Murillo, en el partido entre su club y Deportes Tolima, que finalizó 2-1 a favor de los 'pijaos'.

Luego de la controversia que hubo en el partido entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, válido por la segunda fecha de los cuadrangulares finales, en el que el árbitro Gustavo Murillo cobró un polémico penalti para la escuadra visitante, Juan David Pérez, presidente del club paisa dio su opinión del incidente en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Primero, criticó fuertemente el rendimiento arbitral no solo de Murillo, sino de la Liga Águila en general. Asimismo, reveló que intentó mostrarle la jugada del penalti después del partido (a través de un video en su celular).

Pérez aseguró que no es la primera vez que el equipo 'verdolaga' se ve perjudicado por los árbitros y pidió que se solucione dicho problema de raíz.

A continuación, las declaraciones más importante del presidente de Atlético Nacional:

Quejas por el rendimiento arbitral: "Fue un pésimo arbitraje que influyó en el partido. Ha sido un semestre muy complicado para nosotros en lo arbitral. En partidos como los que tuvimos con Unión Magdalena, Millonarios, Santa Fe hubo inconvenientes y para lo de ayer no tengo explicación".

Incidente con el árbitro Gustavo Murillo: "Cuando me enfrenté con el juez, le mostré imágenes que tenía en mi celular de la jugada del penalti. Él se ofendió y se puso a vociferar. No me agredió, ni me insultó, pero sí me pareció una falta de respeto la forma en que reaccionó".

Soluciones al mal rendimiento arbitral: "Tenemos que tocar las cuestiones de fondo, apostar por la profesionalización de los árbitros. No puede seguirse perjudicando el espectáculo de esa manera. Los jugadores hacen lo suyo en el campo, que es jugar bien y los árbitros también tienen que colaborar".

