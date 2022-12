René Higuita: “En Nacional los muchachos están para volver en cualquier momento”

El histórico exarquero colombiano y quien ahora es coordinador de entrenadores de arqueros en el elenco ‘verdolaga’, dijo que los jugadores profesionales están para retornar a las canchas, si dan vía libre para jugar.

Desde Puerto Berrío, Antioquia, René Higuita habló con el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ y entregó su punto de vista sobre la complicada situación que vive el país por la pandemia del coronavirus.

Fue enfático y precisó que todos deben quedarse en casa para no propagar la enfermedad. “Hoy hace nueve días que estoy en cuarentena. El lunes de la semana pasada nos reunimos con el plantel profesional y decidimos que íbamos a entrar en cuarentena, estoy en Puerto Berrío, en el solar de mi casa”, dijo el antioqueño.

Se refirió también a los trabajos de arqueros en el cuadro Atlético Nacional. “Lo que se hacen son sesiones virtuales, prácticamente nos tocó hacer eso en casa. Hay que mantener la parte física, porque el talento sigue ahí, casi intacto”, agregó 'El Loco'.

"Yo ahora no he tenido la oportunidad de hablar con los muchachos (los arqueros del verde antioqueño), ahora estoy como coordinador, entonces simplemente me comunico con los entrenadores, en este caso con Milton Patiño, porque me encerré desde la semana pasada. Ya con él tenemos unos trabajos definidos para los muchachos Juan Uribe, Sebastián Guerra, Aldair Quintana y José Cuadrado”, comentó Higuita.

Ya de cara a una eventual fecha para la vuelta a las canchas por parte del primer equipo, el antioqueño añadió que “los muchachos están para volver en cualquier momento. La condición no se pierde. Si usted me pregunta, cuando yo terminé mi carrera deportiva, yo aprendí más de la parte mental, trabajo que hay que aplicar ahora con ellos, la parte psicológica”.

Remató su intervención hablando de su día a día en medio de la cuarentena. Así el recordado René indicó que “salimos a trotar con mi esposa por el monte, hacemos unos asaditos, respiramos aire puro, no hay tanta contaminación. Hacemos caso de no estar en tumultos, y si lo hay nos ponemos los tapabocas. Nos penemos en la labor social con los campesinos para que se laven las manos”.

Y dejó un mensaje de cuidado para la emergencia del coronavirus. “En esto no hay distinción, esto hay que ponerle seriedad, esto no distingue entre el pobre y el rico. Esto sirve para unirnos como familia de pueblo colombiano. Esto nos sirve para ponernos la camiseta, todos juntos”, finalizó el otrora arquero de la Selección Colombia.

