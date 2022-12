Teófilo Gutiérrez , delantero del Junior de Barranquilla , dialogó con ‘The Suso’s Show’, de Caracol Televisión, y se refirió, entre tantas cosas, a su actual club y la Selección Colombia .

“Ya llevo más de 250 partidos con el Junior, es mi mejor momento y la hinchada, mi familia y mis compañeros de trabajo me lo demuestran cada día. Me han brindado confianza y yo la he retribuido dentro de la cancha con goles y alegrías”, señaló Guitérrez.

“Ya tengo 5 títulos seguidos desde que volví en 2017, sigo con deseo y ambición de seguir ganando y dando alegría a la gente. He podido conseguir cosas importantes en el club que amo y en la institución que ha vuelto a ponerse en lo más alto a nivel internacional”, añadió el delantero del cuadro ‘tiburón’.

Por otro lado, Gutiérrez se refirió al tema de Selección Colombia , cuando fue indagado sobre si aún tiene deseo de volver a ser convocado. El conjunto nacional volverá a competencia el próximo 3 y 8 de junio, cuando se enfrente a Perú y Argentina, por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 .

“Siempre que voy a la Selección doy el máximo, entregó el 100 por ciento, siempre lo he disfrutado y he dejado la vida dentro de la cancha. Es muy importante el techo que ha quedado muy alto en la Selección, siempre hay posibilidad y si uno trabaja bien, los frutos se van a dar”.