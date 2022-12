Vuelve Johan Arango: la principal novedad de Santa Fe para recibir a Jaguares

Después de un accidente de tránsito y de señalamientos por presunta indisciplina, el vallecaucano es tenido en cuenta por el técnico Gerardo Bedoya.

Casi un mes estuvo Johan Arango por fuera de las canchas. Tras su último encuentro, frente a Medellín, en el Atanasio Girardot, el atacante volvió a ser convocado en Independiente Santa Fe para el duelo por la fecha 13 de la Liga Águila-I contra Jaguares.

Luego de haber chocado con su vehículo el pasado 16 de marzo, los rumores de indisciplina y constantes salidas en falso , volvieron a aparecer en la carrera del jugador vallecaucano.

En su momento, Arango le aseguró a GolCaracol.com: "Lo que pasa es que iba a entrenar, me cogió un altibajo y me accidenté . Normal. Lo que le puede pasar a cualquiera. Preciso me cogió por la vía a Cota".

Tras este suceso, Santa Fe decidió apartarlo del equipo y enviarlo al departamento de psicología del club.

Superado esto y con la necesidad imperiosa de sumar su primer triunfo en el certamen, el entrenador Gerardo Bedoya entregó la lista de convocados que estarán recibiendo a Jaguares este jueves en el estadio El Campín, en la que la principal novedad es Johan Arango.

Estos son los convocados por Santa Fe:

