Zambrano sobre su continuidad en el DIM: “Estoy a merced de decisiones que no controlo”

El técnico ecuatoriano está en una situación complicada, pues perdió 3-0 este sábado con América y la semana pasada fue eliminado de la Libertadores.

Independiente Medellín no tiene tranquilidad por estos días. A la eliminación de la Libertadores con Palestino, de Chile, ahora se sumó la goleada 3-0 de este sábado frente al América de Cali, en la Liga Águila.

Publicidad

Octavio Zambrano, técnico del ‘Poderoso’, puso la cara en la rueda de prensa posterior al juego en el estadio Pascual Guerrero y consideró que el equipo no jugó mal y se encontró con Fernando Aristeguieta contundente.

“Nuestro rendimiento, irónicamente, no fue malo, no jugamos mal el primer tiempo. Nos enfrentamos a un gran equipo y en dos situaciones nos anotaron”, aseguró Zambrano.

Vea acá: A Aristeguieta le quedó pequeño el Pascual: marcó triplete en triunfo de América sobre el DIM

“Quiero darle crédito al América por este triunfo, nosotros fuimos inferiores, pero no es que hayamos sido supremamente inferiores, jugamos el partido y nos hicieron dos goles, dos remates potentes. Los resultados no nos han acompañado”, agregó.

Publicidad

Sobre su situación en el banquillo del Medellín, el ecuatoriano afirmó que “hago mi trabajo, lo hago con responsabilidad, cubro todo lo que requiere preparar a un equipo para un partido de fútbol y los resultados no se han dado. Estoy a merced de decisiones que no controlo”.

Por último, sobre la afirmación que hizo la semana pasada el argentino Germán Cano, luego de la eliminación de la Copa, Zambrano indicó que “Germán no dijo que el equipo no tiene jerarquía, en mi interpretación lo que quiso decir es que en ese partido no tuvimos la jerarquía para ganarlo”.

Publicidad

Independiente Medellín jugará en la próxima jornada frente al Deportivo Cali, en condición de local.