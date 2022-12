¡Cayó el líder del Torneo Águila! Real Cartagena perdió 2-1 en su visita al Barranquilla

El cuadro ‘heroico’ mantiene la punta del campeonato con 11 puntos, pero Pereira, con las mismas unidades y un partido menos, lo puede superar.

Real Cartagena perdió 2-1 en su vista al Barranquilla, este jueves, por la jornada 6 del Torneo Águila 2019.

Stiwar Acuña (76’) e Iván Luquetta (89’) marcaron los goles del equipo atlanticense, mientras que Edwin Aguilar (52’) descontó para el equipo ‘heroico’.

La jornada continúa este sábado con los juegos Fortaleza vs. Leones y Chicó vs. Bogotá, y el domingo, Tigres vs. Orsomarso; Atlético vs. Real Santander y Llaneros Cortuluá.

Quindío vs. Universitario de Popayán jugarán el lunes y Pereira vs. Valledupar lo harán el martes.

