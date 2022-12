James Rodríguez: "Han sido dos años inolvidables en Múnich, me llevo los mejores recuerdos"

Pese a no seguir en el plantel para la próxima temporada, el volante colombiano dejó una imagen positiva en el tradicional cuadro alemán, que con emotivo video despidió al '10' de la Selección Colombia.

Con un emotivo video, Bayern Múnich despidió al volante colombiano James Rodríguez, en donde destacó varios de sus goles y asistencias, además, los títulos que levantó con el club alemán.

Publicidad

Lea acá: Duván Zapata y un registro a puro gol: en Europa solo lo superaron Messi y Mbappé

Luego de dos años en Bayern Múnich, James Rodríguez no segurá jugando en el conjunto 'bávaro', ya que, el club no ejercerá la opción de compra con el Real Madrid, equipo dueño de sus derechos deportivos.

"En nombre del FC Bayern Múnich quiero agradecer a James sus dos años con nosotros llenos de éxitos. Su aporte ha sido muy importante en todos los logros de las últimas dos temporadas. Le deseamos a James todo lo mejor en el futuro", expresó Karl-Heinz Rummenigge, secretario general del club alemán.

Por otro lado, el '10' de la Selección Colombia también se expresó y agradeció a Bayern Múnich. "Mi enorme agradecimiento a todo el Club y a la afición, siempre nos ha apoyado de forma excepcional. Han sido dos años inolvidables en Múnich, siempre me he sentido muy a gusto. Me llevo los mejores recuerdos y le deseo al Bayern lo mejor en el futuro".

Publicidad

Lea acá: Gianni Infantino para rato: FIFA prolongó el mandato del suizo hasta el 2023

Con este video, Bayern Múnich despidió a James Rodríguez:

Publicidad

🏟 67 partidos

⚽ 15 goles

💁‍♂️ 20 asistencias

🏆🏆🏆🏆🏆 5 títulos



¡Gracias por dos años llenos de éxitos, @jamesdrodriguez! 🙏https://t.co/FuCGr5mll2 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) June 5, 2019





James Rodríguez consiguió, durante los dos años en Bayern Múnich, disputar 67 partidos, en los que convirtió 15 goles y asistió en 20 ocasiones. El volante colombiano se consagró campeón de dos Bundesligas, dos Supercopas y una Copa de Alemania.

Publicidad

El futuro del colombiano es incierto hasta el momento, sin embargo, varios medios europeos lo vinculan con una posible llegada al Nápoles o Juventus, de Italia.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados

Publicidad

Publicidad