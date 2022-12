Julio Comesaña: "Jamás hablaría mal de mis jugadores, las situaciones hay que enfrentarlas"

El estratega colombo-uruguayo pasó por los micrófonos de 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y habló del presente que vive con ‘El Sabalero’, equipo que no vive su mejor presente en la Superliga argentina.

Julio Comesaña, técnico de Colón de Santa Fe, sabe bien que los resultados no son los mejores con su equipo, ya que solo ha conseguido un triunfo en cinco partidos disputados. Buscará mejorar en la tabla de la Liga de Argentina, en la que ocupan la posición número 21 con 20 puntos.

“Los resultados no han sido los mejores, pero siempre nos preparamos muy conscientes y de la mejor manera, ya que estamos comprometidos en sacar al equipo de donde esta y ponerlo donde se merece. Estamos muy expuestos, es normal, pero hay que aprender de los errores y saber levantarse.”, aseguró Comesaña a 'Blog deportivo', de 'Blu Radio', sobre su presente.

Además, el uruguayo habló después de las declaraciones que dio el fin de semana, donde criticó fuertemente a su equipo.

“Lo que yo dije, no lo dije de mala fe, lo digo porque me duele el presente del equipo. No he hablado con nadie del plantel, mañana en la práctica, lo haré y si alguno me pregunta, con gusto le respondo. Es un tema que yo ya he tocado, tenemos que sacar lo mejor de nosotros para darle una alegría a la hinchada de este club”, señaló.

Por último, se refirió a su vinculación con el equipo argentino, donde todavía tiene un año y medio de contrato.

"Yo estoy feliz en Argentina, son nuevas experiencias que la vida le va poniendo a uno. Siempre hablo con los directivos, ellos me conocen, saben mi forma de trabajar y de pensar. Por ahora, nos reuniremos hoy y miraremos detalladamente la situación y será decisión de ellos lo que pase con mi futuro. Pero debo recordar que yo vine por amor y no por dinero, si así hubiera sido, me quedo en Barranquilla con el Junior, allá lo tenía todo”, aseguró el colombo-uruguayo.

Por ahora, Julio Comesaña está concentrado en preparar el duro partido que tiene el próximo sábado, a las 5:20 p.m., ante el líder del campeonato, Racing de Avellaneda .