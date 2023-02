Uruguay vs Ecuador EN VIVO hoy en Caracol HD2 y en www.golcaracol.com, por el Sudamericano Sub-20

Este viernes 3 de febrero, las selecciones de Uruguay y Ecuador se enfrentarán por la segunda jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 , que actualmente tiene a Uruguay como segunda con tres unidades y a la 'tri' última sin sumar ningún punto.

Este encuentro se vivirá como una revancha, al ser el primer duelo que se repite en este campeonato, ya que uruguayos y ecuatorianos ya se habían visto las caras en la fase del grupo B. En esa oportunidad no se sacaron ventaja pues igualaron 1-1. Justin Cuero adelantó a la 'tri', mientras que Rodrigo Chagas selló las tablas. Cabe resaltar que lo del sur del continente no aprovecharon un hombre de más desde el minuto 65 luego de la expulsión de Gilbert Sánchez.

El seleccionado 'charrúa' se ha convertido en uno de los combinado más difíciles de vencer ya que han mostrado no solo garra sino también bueno juego y no solo en Cali, en Bogotá han hecho lo propio. La aventuras de los 'celestes' en territorio colombiano inició con una contundente goleada 3-0 sobre Chile. Sin embargo, esta escuadra no estaba dispuesta a dejar dudas y venció 3-0 y 4-1 a Venezuela y Bolivia, respectivamente. Luego, como ya se mencionó, empató a un gol frente a Ecuador. Ya en el debut del hexagonal, doblegaron a Colombia por la mínima diferencia.

Una dato menor del combinado de Uruguay es su poder goleador que además se ve bien reflejado en el aspecto individual, ya que tres de sus jugadores aparecen en la tabla de goleadores con tres tantos cada uno. Se trata de Álvaro Rodríguez, Fabricio Díaz y Luciano Rodríguez, quienes no han perdonado frente a cualquier opción de cara al arco.

Del lado de Ecuador el panorama es bien distinto, ya que igualaron 1-1 contra Chile y Uruguay; vencieron 1-0 contra Bolivia y perdieron 1-0 con Venezuela. Tras lograr la clasificación, se midieron contra Brasil en esta etapa final, llevándose una derrota por marcador de 3-1.

El futbolista a tener en cuenta por parte de los ecuatorianos es el '9', Justin Cuero. El nacido en Guayaquil ha anotado dos de los cuatros tantos de este equipo (frente a Chile y Uruguay) y espera romper las redes contra los 'charrúas'.

Hora y dónde ver el partido Uruguay vs Ecuador:

Fecha: 3 de febrero.

Hora de inicio de la previa: 3:15 p.m.

Hora de inicio del partido: 3: 00 p.m.

Canal: Caracol HD2 y www.golcaracol.com

Estadio: Metropolitano de Techo.