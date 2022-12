No, gracias.

Atento el Real Madrid: Luka Jovic se lesionó y no estará con Serbia frente a Luxemburgo El serbio Luka Jovic, delantero del Real Madrid, sufrió anoche una lesión no determinada por la Federación de Serbia, en el partido que su selección disputó ante Portugal, y no podrá jugar para este martes ante Luxemburgo.