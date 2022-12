“Barcelona se ha dormido, creyó que el barco iba solo”: Xavi Hernández

El volante español habló sobre la actualidad del club donde brilló, al mismo tiempo que anunció su retirada.

Pocos futbolistas conocen el interior y el entorno del Barcelona como Xavi Hernández, quien vistió la camiseta del club durante 17 años. Ahora, que cumple su última temporada como profesional, avisa que el conjunto catalán se ha quedado replegado.

Publicidad

“En general el Barça se ha dormido. Se creyó que el barco iba solo. Hay que potenciar la cantera y su modelo de juego. El futbolista joven ha de mamar esta forma de jugar para que cuando llegue al primer equipo tenga todos los conceptos bien aprendidos. Los entrenadores de la cantera han de formar jugadores, han de enseñar”, explicó Hernández en una entrevista reproducida este miércoles por 'The Tactical Room'.

El volante, quien se prepara para ser entrenador, apuntó también que está lejos de lograrlo, pues aún le falta preparación. “Es mi última temporada como futbolista. Ahora mismo yo no podría ser entrenador, no puedo engañar a nadie. Me falta muchísimo por aprender para poder ser entrenador. Conozco la metodología, pero he de aprender a usarla".

Lea también: Análisis: James Rodríguez, sus dos caras en 64 minutos con Bayern Múnich

Xavi añadió que la apuesta del Barcelona por un técnico como Valverde le parece la ideal. "Es una persona preparada, tiene experiencia, conoce el club. Ha vivido el estilo y lo hará bien. Su llegada supone regresar al estilo ortodoxo".

Publicidad