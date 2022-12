César Luis Menotti: "Me da miedo que Messi juegue, lo veo con una fatiga emocional"

El director de Selecciones Nacionales de Argentina se refirió al número '10' de la albiceleste, que se enfrentará con Venezuela y Cataluña en duelos de preparación para la Copa América.

Menotti afirmó que ve a 'la Pulga' Messi con “fatiga emocional” y que tiene “miedo” de que juegue los próximos partidos con Argentina".

Esa declaración del legendario entrenador argentino puso tema de conversación este martes en la redes sociales y entre los medios e hinchas del seleccionado argentino.

"Lo veo muy cansado", agregó el influyente hombre de la estructura de seleccionados nacionales en Argentina.

"Messi ya no me sorprende. Todos los lunes digo 'otra vez este pibe me dejó helado'. Siempre tiene un milagro para sorprender. Se cruza con un ciego y lo hace ver", finalizó César Luis Menotti, en declaraciones reproducidas por 'Olé'.