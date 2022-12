Diego Maradona vs. Juan Sebastián Verón, la polémica que crece por la llegada del DT a Gimnasia

'La Brujita' Verón, presidente de Estudiantes, habló este viernes de su relación con Maradona, quien le ha manda indirectas al nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Diego Maradona demostró una vez más que el imán de su leyenda atrae multitudes, sacude al fútbol y enciende la pasión de los hinchas al regresar a las canchas argentinas como DT del atribulado Gimnasia y Esgrima La Plata.

Pero en medio de esa devoción, la polémica no ha faltado en la ciudad de La Plata por la nula relación que existe entre Maradona y Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, el rival tradicional e histórico de Gimnasia.

"Ustedes saben que hay una yunta enfrente que me tiro de los huevos para abajo, esa no se perdona", expresó el 'Pelusa' hace unos días haciendo referencia a Verón.

Este viernes, 'La Brujita' habló sobre el tema con 'Radio Continental' y afirmó que "no escuché mi nombre en el video de Maradona. La del amistoso ese fue la última vez que nos vimos. Él es técnico y yo soy presidente. Nunca cerramos el tema en discusión. Podríamos llegar a hablar en su momento".

Verón aprovechó para criticar a Matías Morla, el asesor del histórico '10' de la Selección Argentina, y comentó que "no sé quién es el que está alrededor de Maradona, entiendo que es el abogado. Nosotros como institución tratamos de ser responsables y bajar los niveles de histeria y confrontación en estos momentos".

El actual máximo jerarca del 'Pincha' terminó su charla indicando que "Maradona hoy es el técnico de Gimnasia y está claro que no va a querer que gane y le vaya bien. A mi, si se queda en Primera o no, me da igual".