Dura confesión de Gonzalo Higuaín: “No salía a la calle por miedo y me arrepiento por eso”

El delantero argentino, quien actualmente milita en el Chelsea, de Inglaterra, dijo que prefería estar en su casa, por las cosas que le podían decir sus detractores.

Gonzalo ‘Pipa’ Higuaín es uno de los futbolistas que más criticas ha recibido en los últimos años en Argentina, por algunos errores que ha cometido con la selección.

El delantero del Chelsea confesó en una entrevista con ‘ESPN’, que "siempre me arrepentí de refugiarme y no salir a la calle por miedo a lo que me pudieran decir. Ese fue un arrepentimiento de mi vida”.

Sin embargo, Higuaín señaló que pensaba que “hay gente que hace tanto daño y cosas malas que sale a cara descubierta y sin vergüenza, y nosotros que no matamos a nadie, que hacemos las cosas bien, que sólo hacemos un deporte, ¿no podemos salir?".

Por otra parte, el delantero argentino destacó que ya no le presta tanta atención a las personas que lo critican.

"Estoy en una etapa de mi vida en la que no me duele nada. Lo sufrí. Si no entras a las redes sociales, te llega igual. Jugué en las mejores ligas, los mejores equipos, tres mundiales y Copa América”, concluyó.

