Jairo 'Tigre' Castillo: "De América nunca me han llamado desde que me retiré del fútbol"

El tumaqueño habló con GolCaracol.com de su labor en Boyacá Chicó y de la oportunidad que le dio Eduardo Pimentel en el equipo ajedrezado.

Jairo 'el Tigre' Castillo se nota contento y satisfecho por estar de nuevo entre entrenamientos, partidos y concentraciones. Su presencia en el cuerpo técnico de Boyacá Chicó le dio un nuevo aire para este 2019.

"Estoy ahora en Chicó, en el cuerpo técnico, soy entrenador de los delanteros del equipo profesional y esa es mi labor en estos momentos", indicó el tumaqueño en diálogo con GolCaracol.com este viernes.

¿Cómo llega a Boyacá Chicó?

"Mira que me habló el viejo, Eduardo Pimentel, me dijo que viniera a hacer parte del cuerpo técnico, que viniera a ayudar con los delanteros. Me abrieron las puertas, acá estuve jugando año y medio, hice una buena amistad con Eduardo y me da la posibilidad. Acá estamos, queremos aprovechar y vas a ver que esto de los entrenadores de delanteros se va a volver moda y más de un equipo va a querer lo que estamos haciendo en Chicó".

¿Los goleadores nacen o se hacen?

"El goleador puede ser innato, porque puedes traer la técnica; pero trabajando puedes coger la ubicación, picar al primer palo, al segundo palo, conocer a los compañeros, los centros de los laterales. Es todo un paquete y seguro se puede aprender a ser goleador. Las repeticiones hacen al maestro. Les digo a los muchachos que aprendan a tomar esos dos segundos en el área, buscar los palitos (del arco) y anotar".

¿Usted jugó en la B con Bucaramanga, ha cambiado mucho el torneo a lo que es hoy?

"Yo jugué en la B con Bucaramanga, me tocó ser campeón del torneo en 1995, ascendimos y ahora es diferente. En la Primera B de antes había jugadores de mucho recorrido, ahora es de muchos jóvenes, mucho Sub-20. También se ve equipos que combinan experiencia y juventud como Cortuluá, con Mayer Candelo; en el mismo Quindío y en otros más. El torneo es de oportunidades y hay que aprovechar, de acá su nutren los grandes equipos de la A, hay televisión y mucha gente te ve".

¿En algún momento le han hablado de trabajar con América?

"De América no, desde que me retiré del fútbol nunca me llamaron, pero esto es fútbol. Ya arranqué una nueva era, tenemos una escuela, estoy en Chicó entrenando los delanteros y uno nunca sabe qué puede pasar".