Prográmese para un miércoles de Copa, Liga, Libertadores y Suramericana

Millonarios vs. Junior y Nacional vs. La Equidad, los encuentros relevantes del fútbol colombiano. Gustavo Cuéllar y Orlando Berrío también tendrán acción.

Este miércoles 9 de agosto se podrán ver algunos partidos atractivos en la Liga Águila II, Copa Águila, Copa Libertadores, Copa Suramericana y amistosos en Europa.

Publicidad

Millonarios vs. Junior será el partido más atractivo del fútbol colombiano, pues se enfrentarán en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa. Luego de la victoria liguera del equipo barranquillero, los bogotanos quieren revertir el mal momento. El partido será a las 7:10 p.m. en el Estadio El Campín.

Lea también: Los cinco cambios de Junior para enfrentar, de nuevo, a Millonarios

Por su parte, Atlético Nacional recibirá a La Equidad en el partido aplazado de la sexta fecha de la Liga Águila II. El club paisa quiere conseguir su cuarta victoria, mientras que los bogotanos, la tercera. El encuentro se disputará a las 5:15 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot.

Publicidad

En la Copa Libertadores se verán los partidos entre Gremio vs. Godoy Cruz (5:15 p.m.), Palmeiras vs. Barcelona, de Ecuador (7:45 p.m.) y Atlético Mineiro vs. Jorge Wilsterman (7:45 p.m.).

Vea también: Luis Orejuela, vendido del Cali al Ajax por más de tres millones de euros

Publicidad

Por último, Flamengo, de los colombianos Gustavo Cuéllar y Orlando Berrío recibirá a Palestino, de Chile, por la Copa Suramericana. Milán sin Carlos Bacca, pero con Cristian Zapata entre los convocados, jugará un amistoso frente al Real Betis.