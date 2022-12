Ricardo Gareca no se conforma y quiere más: “Perú tiene el talento, pero no la infraestructura”

El entrenador del seleccionado ‘inca’ fue uno de los invitados de lujo de la Cumbre Novo fútbol, que se lleva a cabo en Bogotá y reúne a grandes exponentes del fútbol suramericano.

Ricardo Gareca tiene claro que lo hecho hasta ahora con la Selección de Perú, si bien es histórico y quedará en la memoria de todos; todavía no es suficiente para cumplir con los objetivos que se trazó cuando decidió tomar este reto.

Publicidad

Lea también: Presidente de la Dimayor dijo que hay que apostarle al VAR en el fútbol colombiano

“Lo que espero de Perú es que la experiencia que hemos tenido nos sirva para crecer. Debemos mejorar en todos los aspectos. Si nos conformamos con lo que hemos hecho, estaríamos retrocediendo. Perú todavía no tiene el desarrollo futbolístico que se requiere. Tiene el talento, pero no la estructura”, aseguró.

Pero el entrenador argentino no se quedó únicamente con el balompié peruano, en medio del panel “Desarrollo fútbol latinoamericano”, de la Cumbre Novo Fútbol; Gareca tocó varios puntos necesarios para competir a la par de los mejores del mundo.

“Los problemas que tenemos hoy en día en el fútbol suramericano pareciera que siempre tienen que ver con lo económico. Y pienso que hay varias alternativas, a eso hay que apuntarle”, aseveró.

Publicidad

“Que mi nieto solo sepa jugadores europeos, me hace reflexionar. Nosotros tenemos una historia muy rica, la grandeza del fútbol suramericano es enorme”, prosiguió.

Más de Ricardo Gareca:

Recuperar la grandeza del fútbol suramericano: “No hay poder más grande que el de un futbolista. Cuando se propone a hacer algo, siempre lo consigue. Es una obligación de todos que el fútbol en nuestro continente sea cada vez mejor, no peor”.

Publicidad

La clave de su éxito: “El jugador, el DT y el dirigente tienen que dar resultados, de eso se trata el fútbol. Pero el cómo uno los logra siempre va a ser lo más importante”.

Su paso como jugador en Colombia: “Gabriel Ochoa era un adelantado del fútbol. Es uno de los mejores entrenadores que tuve. Siempre nos dejó enseñanzas”.

Vea también: Yimmi Chará, con la confianza puesta en Carlos Queiroz: “Lo que decida será para el bien del país”

Clasificar al Mundial con Perú: “Todo el mundo estaba llorando. Fue muy emocionante. Perú es un país maravilloso. Era recuperar la fe y la confianza. Creer en el jugador suramericano que es muy valioso”.

Publicidad

Dirigir Argentina: “Ser DT de Argentina es un acontecimiento que está fuera del alcance de una. Tiene que haber un punto de coincidencia. Ellos buscando entrenador y yo estando sin dirigir un equipo”.

Su paso como DT de América: “En 2005 cuando dirigí al América era un plantel que no cobraba, nosotros les exigíamos pero a ellos no les pagaban. Fue un grupo maravilloso que me tocó dirigir y no tuve otra opción que la dar un paso al costado, para liberarlos a ellos”.

Publicidad