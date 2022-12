¡Hola, cuñado!: ‘Gabigol’ y su dedicatoria de la Copa Libertadores para Neymar

El delantero del Flamengo Gabriel Barbosa, estrella de la final del cerrtamen al anotar los dos goles de su equipo en el triunfo 2-1 sobre el River Plate, confesó que al final del partido habló con el astro del PSG.

"Quería felicitarle por la gran campaña, no solo esta sino también la pasada, pero al final no pude hablar con él", contó 'Gabigol' tras el partido donde con sus goles destronó al último campeón del máximo torneo continental a nivel de clubes.

Sobre el desarrollo del partido, el delantero brasileño recordó que los partidos durante noventa minutos y hasta el final siempre pueden pasar cosas.

‘Gabigol’ rompió la 'maldición': tocó la Copa, anotó doblete y le entregó el título a Flamengo

" Cuando estoy en la cancha quiero hacer muchos goles. Hoy hice dos y gracias a Dios sirvieron para llevarnos la Copa ", valoró el atacante de 23 años.

'Gabigol' también reconoció que en el vestuario tuvo ocasión mantener una conversación telefónica con su amigo Neymar, delantero del París Saint-Germain.

"Está genial el cariño que me tiene. Me pongo muy feliz. Soy muy hincha de Neymar y él es un tipo espectacular. Tal vez ustedes hablan mucho de él porque no lo conocen la persona que es", indicó 'Gabigol', cuya novia es la hermana de 'Ney'.

Con sus dos goles históricos al River, 'Gabigol' se consagró como el máximo artillero de esta edición de la Copa Libertadores con nueve tantos en doce partidos.

