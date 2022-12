Paulo Autuori: “Fuimos superiores, pero la falta de eficacia en Paraguay nos sacó de la Libertadores”

El entrenador de Nacional, pese a le derrota por penaltis frente a Libertad de Paraguay, se mostró satisfecho por el trabajo que realizaron sus dirigidos.

Nacional no podrá ir este 2019 por su tercera Copa Libertadores. Los penaltis, contra Libertad, lo privaron de acceder a la fase de grupos.

Aunque para su entrenador Paulo Autuori, el cuadro paisa mereció pasar, la falta de eficacia a la hora de materializar las jugadas de gol que ocasionaron, le terminaron pasando cuenta de cobro.

“A mí no me gusta utilizar la palabra frustración, porque mientras uno este con salud, puede hacer lo que desee. Entonces no hay nada que reprocharles a los muchachos, trabajamos muy bien en los dos partidos, fuimos superiores al rival; pero esto es fútbol y hay que hacer goles”, señaló el brasileño.

Autuori, principalmente se lamentó por las ocasiones falladas en el juego de ida, disputado en Paraguay, donde un gol en condición de visitante hubiera cambiado totalmente el panorama.

“Cuando salimos de Asunción hablé que los goles que perdimos allá iban a ser determinantes. Sin embargo, en los dos partidos no hemos permitidos que el rival nos hubiera hecho daño”, aseveró.

“No me gusta lamentarme, ni ese tipo de cosas, jugamos más, pero la falta de eficacia en Paraguay no privó de seguir adelante”, prosiguió.

Eso sí, se mantuvo en el discurso de que, esta vez, el fútbol fue injusto con Nacional. “El equipo jugó bien, generó opciones de gol. Ya hablé con los muchachos y les dije que estoy contento por la manera en la que trabajaron”.

“Estoy Triste obviamente porque teníamos equipo y buen fútbol para hacer un buen papel en la fase de grupos”, finalizó.

