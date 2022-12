Diego Simeone: "Quizás, si Diego Costa dijo algo tan grave, está bien expulsado"

El entrenador del Atlético de Madrid aseguró, tras caer en el Camp Nou y decir prácticamente adiós al título de Liga, que si el delantero fue grosero con el árbitro Jesús Gil Manzano, merece la tarjeta roja.

El delantero hispano-brasileño vio una roja directa en el minuto 28 por una supuesta desconsideración al colegiado Jesús Gil Manzano, en un encuentro que se decidió a partir del minuto 85 con los tantos de Luis Suárez y Lionel Messi.

"Algo estamos haciendo mal porque de once partidos aquí hemos visto siete expulsiones. Le pregunté al árbitro si era tan grave lo que le dijo Diego Costa y me comentó lo que escuchó, aunque Costa nos ha dicho que no ha dicho esto. Quizás, si Costa dijo algo tan grave, me parece bien", afirmó Simeone.

En su primera respuesta en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Camp Nou, Simeone lamentó que otros jugadores también "gesticulan" y no son sancionados, si bien dejó claro que "esto no justifica lo de Costa".

"Si el árbitro interpretó que hubo insulto, está bien expulsado, aunque las decisiones no siempre son iguales, ya lo ves, dicen cosas y no reaccionan igual. Aquí echaron a Torres, un icono del fútbol mundial, por dos faltas. Después de él, pueden echar a todos", agregó.

No obstante, Simeone subrayó que el Barcelona no ganó el partido por la expulsión: "No dije que ganar el partido por la expulsión. El Barcelona juega muy bien, el trabajo de Valverde es tremendo. Son muy buenos, y si el año pasado no les pasa lo de Roma, hubieran ganado los tres títulos".

Sobre el encuentro, elogió la "capacidad de trabajo" de sus Suárez que jugaron "hasta el final" cuando Suárez "rompe el partido".

Tras esta derrota, el Atlético, eliminado de la Liga de Campeones, se despide de las opciones de ganar la Liga, algo que Simeone está convencido de que ayudará a crecer a sus jugadores.

"Esta temporada me quedo con un montón de cosas positivas. La mejora de Rodrigo, de Thomas, de Giménez nos servirá para lo que viene. Es un momento complejo a partir de la renovación que tomamos, pero estoy convencido de que las situaciones de esta temporada nos harán fuertes. Nos encontramos con un montón de jugadores con talento y jóvenes", apuntó.

Y agregó preguntado por si esta temporada es decepcionante: "Me encanta que se considere negativo ganar la Supercopa de Europa y estar peleando por la segunda plaza de la Liga. Eso indica donde estábamos y donde estamos ahora".

