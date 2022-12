Josep María Bartomeu: "Ernesto Valverde es el entrenador que queremos para Barcelona"

El presidente del equipo culé aseguró este jueves que el técnico español "es el entrenador ideal", saliendo al paso de los rumores sobre si seguirá o no al frente del equipo la próxima temporada.

Tras ese encuentro, Valverde aseguró frente a los medios que no había pensado en renunciar luego de la eliminación en 'Champions'.

Valverde "tiene el apoyo del presidente y de la junta. Es el entrenador que queremos", dijo Bartomeu, al margen de un acto de presentación de un libro en Barcelona.

"Es un proyecto a medio, largo plazo, Ernesto tiene contrato y estamos muy contentos con él", añadió el mandatario azulgrana.

Bartomeu da así un espaldarazo a Valverde, cuyo futuro había desatado toda clase de especulaciones tras la humillante eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones frente al Liverpool (3-0, 0-4), pese a que el propio técnico declaró que no pensaba en salir del equipo.

"He hablado con el presidente y siempre me he sentido respaldado por el club", dijo el pasado sábado el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra el Getafe (victoria 2-0).

