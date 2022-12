Yerry Mina, gozando de su buen presente: “Es mi mejor momento desde que llegué al Everton”

El defensor central colombiano dio una entrevista para la web oficial de su equipo y habló de su actualidad con los ‘Toffees’, la confianza que tiene en la temporada actual y analizó el juego de la Premier League.

Yerry Mina ha tenido un inicio espectacular de temporada con el Everton. Por esa razón, recibió el reconocimiento de su equipo y habló sobre su buen momento en Inglaterra.

"Este es mi mejor fútbol desde que vine a Everton, pero tengo que mantener mi enfoque y siempre trabajar para mejorar", dijo de entrada el oriundo de Guachené, en entrevista con la página oficial del club.

Además, Mina señaló que su gran inicio de temporada, donde ya fue elegido en el once ideal de la fecha 2 , es gracias a la confianza que adquirió del técnico Marco Silva.

"Me siento muy bien, el entrenador está trabajando conmigo todos los días y me da mucha confianza. Estoy entendiendo más lo que quiere todo el tiempo y cada vez me siento más cómodo”, agregó.

Por otra parte, Yerry analizó el nivel de la Premier League y de los rivales a los que se enfrenta en cada jornada.

"La Premier League es muy difícil cada semana, no hay un equipo en el que puedas pensar que sea débil. Muchos de los delanteros son físicos y no hay posibilidad de descansar durante los partidos, no hay juegos cuando puedes tomarlo con calma”, añadió.

Por último, el zaguero central colombiano no fue ajeno a darle reconocimiento a los hinchas del Everton y destacó que “es increíble jugar frente a estos seguidores y una sensación brillante de jugar en Goodison Park. Los fanáticos han sido muy buenos conmigo desde que vine y su apoyo me da mucha confianza”.