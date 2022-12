"James Rodríguez se encuentra apto para ser convocado a la Selección Colombia"

Javier Hernández Bonnet se refirió en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', a la situación del volante de Real Madrid. Este miércoles, en Medellín, Carlos Queiroz oficializará los convocados para enfrentar a Perú y Ecuador.

La Federación Colombiana de Fútbol anunció que este miércoles se conocerá el listado de jugadores de la Selección de nuestro país para medirse con Perú y Ecuador, los próximos 15 y 19 de noviembre, en duelos que se podrán ver en vivo por Gol Caracol.

Y en las horas previas a la rueda de prensa del técnico Carlos Queiroz; Javier Hernández Bonnet se refirió a la situación de James Rodríguez, quien hace parte de los 34 futbolistas preseleccionados para los duelos con peruanos y ecuatorianos.

"No hay informe médico del Real Madrid sobre lesión de James, quien hizo movimientos hoy. Tampoco hay incapacidad que diga que no se encuentra apto para ser convocado a la Selección, sino aparece no es por limitación, sino porque Queiroz no lo quiere llevar", informó Hernández Bonnet en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Queiroz no podrá decir que (James) se encuentra lesionado", agregó el reconocido periodista.

Este martes, Zinedine Zidane, entrenador del equipo blanco de España, no entró en detalles sobre el tema relacionado con Rodríguez Rubio y deseó su pronta recuperación.



