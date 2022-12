Yerry Mina, decidido a brillar en Europa: “Estoy nítido, voy a darlo todo en el Everton”

El defensor colombiano afirmó que se encuentra en plenitud física para, en la próxima temporada, demostrar de una vez por todas su talento en el fútbol del Viejo Continente. “Voy a ganarme la titularidad”, sentenció.

Yerry Mina ya no es solo alegría y buen fútbol; ahora, el de Guachené (Cauca), también cuenta con una mentalidad de roble. Está decidido a revertir su situación en el balompié europeo y sabe que ya superó lo peor.

El objetivo de triunfar y de ser protagonista, lo tiene claro; pero para llegar ahí, tuvo un aliado de lujo: su ‘panita’, Juan Guillermo Cuadrado. El de la Juventus ha sido el polo a tierra del defensor de Everton.

“Cuando yo quería demostrar mis condiciones, el dolor de las lesiones no me dejaba. Pasé muy duros momentos, pero ahí siempre estuvo Cuadrado. Él me motivaba y me decía que yo era el mejor”, aseguró el zaguero central este martes en un evento publicitario en la ciudad de Bogotá.

Frente a los medios, Yerry dejó a un lado las risas y la complicidad genuina y contagiosa que tiene con el mediocampista de la Juventus; para sincerarse y exteriorizar en una especie de catarsis todos los obstáculos que le han impedido brillar en el fútbol del Viejo Continente.

“El mayor problema de todos que tuve desde que llegué a Europa, han sido las lesiones. Quise jugar con molestias y por eso volví y me lesioné. Luego volvía y otra vez me lesionaba. Estaba anímicamente en una montaña rusa. Me desinflaba por todo y terminó pagando mi familia. Ahí llegaron las críticas”, afirmó.

Pero en ese instante, interrumpió su amigo y fue cuando Cuadrado dejó la reflexión con la que levantó a Mina: “Yo también pasé por eso hasta que comprendí que, por fuera de la cancha, con mi familia, yo ya no soy un futbolista; ahí soy padre, esposo e hijo, y por eso ellos no tienen que pagar los platos rotos”.

Y fue ahí entonces que volvieron a su esencia: “Yo me tengo que presentar el 22 de julio, aunque estoy de cuerpo acá, pero de mente allá. Estoy nítido, voy a darlo todo con el Everton”, sostuvo entre risas el caucano.

De hecho, hasta tuvo tiempo para pedirle al Everton que fiche a Cuadrado: "¿Qué ‘mani’, alistás las maletas y te espero en Inglaterra?"; pregunta que solo tuvo una sonrisa del mediocampista, quien ya había asegurado su intención de seguir por mucho tiempo en Turín.

Sin embargo, las risas no alejan del objetivo a Mina: “Sé que tengo que pelear con los mejores, pero voy a demostrarle al entrenador que estoy para jugar titular toda la temporada”, finalizó el defensor de la Selección Colombia.

