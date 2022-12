Blaise Matuidi estalló contra los hinchas racistas en Italia: "Son personas estúpidas"

El mediocampista francés arremetió contra los protagonistas de múltiples episodios de discriminación ocurridos en la Serie A durante las últimas temporadas.

Blaise Matuidi no se guardó nada contra aficionados que han gritado insultos racistas tanto a él como a otros jugadores de raza negra.

"Son personas estúpidas que no tienen nada que hacer en un estadio y que deben ser castigadas, no volver nunca a un estadio", estimó el futbolista francés Blaise Matuidi al hablar sobre los gritos racistas recientemente escuchados en su contra en Italia.

"Es triste, ya me pasó el año pasado en ese estadio (el del Cagliari) y no se puede tolerar", comentó el jugador de la Juventus a la televisión 'Canal Plus' de su país.

Matuidi y su compañero de la 'Juve' Moise Kean fueron víctimas el martes en Cagliari, durante la victoria de los turineses en un partido de la liga italiana, de gritos e insultos racistas.

"No podía calmarme, no quería dejarlo pasar. Hay que combatirlo. No se puede volver a escuchar, hay que tener valentía", añadió el jugador campeón mundial, que tiene 31 años y que llegó a Italia a mediados de 2017.

Matuidi y Kean terminaron el partido en el Sardegna Arena en medios de sonoros gritos en su contra.

El Cagliari se disculpó después por la actitud de sus hinchas, pero la cuestión adquirió un cariz todavía más controvertido cuando varios nombres apuntaron a las víctimas de los gritos racistas, especialmente Kean, como provocadores.

El entrenador del Cagliari, Roland Maran, estimó que la celebración del joven delantero había "creado tensiones" e incluso el defensa Leonardo Bonucci, jugador de la Juventus, llegó a afirmar que "la culpa" estaba compartida al "50-50%" por la celebración de Kean.

Bonucci, muy criticado por esas palabras, publicó el miércoles un mensaje en el que admitía haber valorado la situación "de manera demasiado apresurada" y reafirmando su condena a "toda forma de racismo y de discriminación".

