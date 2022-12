Bernardo Espinosa: “Haré mi trabajo lo mejor posible y si el llamado a Selección llega, será un premio”

El defensor colombiano del Girona, que cumplió 100 partidos en la Liga de España, habló este jueves con GolCaracol.com sobre sus deseos de estar con la Selección Colombia, en la Copa América de Brasil.

Carlos Queiroz entregó el pasado lunes su primera convocatoria al frente de la Selección Colombia, para los juegos de preparación frente a Japón y Corea del Sur, el 22 y 26 de marzo.

El técnico portugués citó a 23 jugadores, de los cuales 17 hacen parte del proceso anterior y los seis restantes fueron llamados por el samario Arturo Reyes, quien se sentó en el banquillo de manera interina tras la salida de José Pékerman.

Como siempre ocurre cuando el seleccionador de la ‘tricolor’ destapa sus cartas, hay algunos jugadores que se quedan por fuera de la consideración y son reclamados por la afición y la prensa deportiva.

En esta ocasión, uno de los nombres que más se ha mencionado es el de Bernardo Espinosa, el defensor colombiano del Girona español, quien ha hecho toda su carrera deportiva en el fútbol europeo.

Espinosa Zúñiga, de 29 años, es pieza clave en la defensa del equipo ‘rojiblanco’ y hace poco cumplió los 100 partidos en la Liga de España, divididos entre Racing de Santander, Sporting de Gijón y su actual club.

Además, es el futbolista del Girona que más minutos ha disputado, entre Liga y Copa, esta temporada con 2.516. Un dato no menor, si se tiene en cuenta que juega en una de las ligas más exigentes del mundo y con un equipo que pelea por la permanencia.

Después del entrenamiento matutino de este jueves, Bernardo Espinosa atendió a GolCaracol.com para hablar de su presente, de su crecimiento como futbolista y por supuesto de sus deseos de integrar la Selección Colombia que jugará la Copa América de Brasil.

¿Qué es lo que más destaca de este centenario de partidos en la Liga de España?

“Llegar a este tipo de números es algo muy bonito en mi carrera, pienso que es producto del trabajo y de la continuidad que he tenido en una de las mejores ligas del mundo. Siempre es un grandísimo reto y una fortuna haber tenido la suerte de estar tantos años en la elite”.

¿Qué ha sido lo que más le ha costado de este fútbol?

“Para mí es complicado decir qué es lo que más me ha costado porque me he criado deportivamente en España, pero pienso que es mantenerse siempre arriba dada la competencia y la competitividad dentro de esta profesión tan ambiciosa”.

¿Y qué es lo que más le ha aportado para su crecimiento como jugador?

“El juego asociativo. España se destaca en ese aspecto en comparación con otras ligas grandes, siempre intenta jugar e iniciar el juego desde atrás, y el futbolista que está en la primera división se ve obligado a tener un buen manejo del balón”.

¿A qué le apunta Girona esta temporada?

“Girona cumple su segundo año en primera división y está en esa etapa de adaptación, por eso el objetivo los primeros años es el mismo: mantener la categoría. El año pasado estuvimos cerca de meternos en competiciones europeas, la gente se ilusionó, y eso distorsionó un poco la meta del club que es la permanencia. Ojalá lo podamos conseguir lo antes posible”.

Usted fue convocado a la Selección en varias oportunidades durante el ciclo anterior, pero no pudo ser titular ni sumar minutos en cancha. ¿Por qué cree que no tuvo esa chance?

“Ha habido diferentes fases de mi carrera en la que he podido estar en la Selección. En la primera estaba bastante joven y estuve con jugadores de experiencia, como Amaranto Perea, Mario Yepes y Aquivaldo Mosquera. Ahí experimenté lo que era estar en la selección. Y en la segunda fase, que fue después de la lesión que sufrí, no tuve la suerte de poder jugar. Pero siempre he dicho que la Selección es un premio adicional al trabajo que uno hace en el club. Nunca encontraré la razón y no me preocupo mucho por buscarla, me preocupa hacer mi trabajo bien y que eso me lleve de nuevo a la Selección”.

¿Alguna vez pudo hablar sobre esto con José Pékerman?

“El ‘profe’ Pékerman siempre fue cercano con todos, era fácil dialogar con él y sí tuvimos varias conversaciones cercanas, pero mi educación deportiva nunca me ha llevado a pedirle explicaciones a un técnico. La verdad, no es algo que me quite el sueño, he intentado hacer mi trabajo lo mejor posible y no he tenido la suerte de jugar”.

Muchos se sorprendieron porque usted no fue incluido en esta convocatoria, ¿usted esperaba el llamado?

“Es un halago que la gente piense en uno para estar en un equipo nacional. La ilusión de jugar con la selección siempre está presente y no voy a mentir que me hubiera gustado estar. Sin embargo, creo que no va más allá, el técnico ha hecho una selección que considera idónea y como colombianos somos un hincha más apoyando a la selección”.

A su favor, Carlos Queiroz ha dicho que la Selección es una “casa de ventanas y puertas abiertas”, más adelante lo podrían llamar…

“Claro, a todos nos gusta pensar que la posibilidad de estar sigue viva. Tuve la suerte de haber disfrutado de esa miel y cuando uno la prueba intenta trabajar más duro para poder repetir. Esto no es un antes y un después, intentaré hacer mi trabajo lo mejor posible y si ese llamado llega, lo tomaré como un gran premio al trabajo”.

