El amigo que no dejó solo a Alfredo Morelos: “Tras la expulsión me llamó Wilmar Barrios”

Su compañero de Selección Colombia se comunicó con el delantero de Rangers, que vive un momento difícil en Escocia luego de ver la tarjeta roja en el clásico contra Celtic.

“Han sido 48 horas muy duras para mí”, afirmó Alfredo Morelos, quien analizó en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, su presente en el fútbol escocés luego de las fuertes críticas que recibió por su expulsión en el último encuentro de Rangers.

“Pero estoy con la frente en alto y lo que me queda es seguir adelante. Uno aprende de los errores, sabemos que la prensa me ha dado muy duro acá en Escocia , pero soy un jugador muy positivo”, sostuvo el delantero colombiano.

Morelos vio la tarjeta roja al minuto 39 del encuentro en el que Rangers cayó frente a Celtic, luego de una discusión con el capitán del equipo rival, Scott Brown.

“En este tipo de clásicos siempre hay mucha adrenalina, se vive con intensidad. Así han sido todos los partidos con Celtic y yo he tenido varios roces con el capitán de ellos”, afirmó.

“No le toco la cara y pienso que exagera mucho. Van cuatro jugadores de ellos a presionar al juez de línea y ahí se da la expulsión. Ya pedí disculpas y haré lo posible para que no vuelva a suceder”, prosiguió.

Inclusive, el delantero colombiano estuvo de acuerdo con las palabras de Steven Gerard, técnico de Rangers, quien pidió una sanción para el atacante.

“Después del partido, todo lo que dijo públicamente me lo dijo a mí delante de los compañeros. Lo miré a los ojos y le comenté que no había ningún problema. Tomo toda mi responsabilidad, mis compañeros me apoyan y yo solo tengo que responderle al entrenador para volver a ganarme su confianza”, respondió.

Sin embargo, en este momento difícil por el que atraviesa Morelos, apareció Wilmar Barrios, su compañero de Selección Colombia, y con quien compartió en la pasada gira por Asia, donde fue titular en el último encuentro contra Corea del Sur.

“Me llamó Wilmar Barrios, me dijo que siguiera adelante, que son cosas que pasan; pero que me mentalice solo en hacer gol y en lo que sé hacer mejor”, contó.

“Para mí fue un orgullo representar al país, me sentí muy cómodo, lastimosamente en el segundo partido no se dio el resultado, pero se hicieron las cosas de la mejor manera, esperemos seguir mejorando”, finalizó.

