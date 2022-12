Felipe Pardo y su insólita lesión con el Toluca: "El dolor en el pie fue intenso, no me calmaba con nada"

El delantero del equipo mexicano habló este martes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', del mal rato que vivió tras la caída de una valla en el estadio del Kansas, de Estados Unidos.

Felipe Pardo estaba en vía de tomar su mejor nivel jugando para el Toluca, de México. Sin embargo, la semana pasada sufrió una insólita e inesperada lesión.

Después de jugar los 90 minutos en la derrota 3-0 frente al Kansas, en el estadio Children's Mercy Park se cayó una valla, cayeron algunos aficionados a la primera planta y el más perjudicado fue el exjugador del Medellín.

"Íbamos camino al camerino, cuando los hinchas quisieron venir a saludarnos, fue tanto el tumulto de gente que la baranda se vino abajo y lastimosamente mi pie quedó atrapado", explicó 'Pipe' Pardo, en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

El futbolista colombiano agregó que "el dolor fue intenso y el medico del equipo me dijo que esperaramos que enfriara y se calmara un poco. Sin embargo, el dolor siguió, al punto que me dieron medicamentos para calmarlo".

Y ante dicho panorama, las noticias no fueron las mejores para Pardo. "Luego de los exámenes, me confirmaron que tenia una luxación en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, lo que me tendrá por fuera de las canchas de 4 a 6 semanas".

Felipe Pardo llegó para este segundo semestre de 2019 al Toluca, procedente del Olympiakos, de Grecia, y solamente había jugado 478 minutos.