Hernán Darío 'Bolillo' Gómez: "Mi contrato está​,​ es para la eliminatoria, no para jugar la Copa América"

El entrenador de la Selección de Ecuador se refirió a los objetivos para los que lo contrataron los directivos de la FEF, a su regreso tras los partidos frente a Estados Unidos y Honduras.

Siempre que Hernán Darío 'el Bolillo' Gómez habla ante los medios hay repercusiones y ocupa grandes titulares en la prensa.

Y en los últimos días, cuando se le ha criticado por la derrota 1-0 con Estados Unidos y el empate 0-0 con Honduras en juegos preparatorios, el técnico al servicio de los ecuatorianos habló claramente.

"Mi contrato está​,​ es para la eliminatoria, no para jugar la Copa América, es para la eliminatoria, ​(esto) ​para que mucha gente se vaya bajando del bus​,​ pues. Que la Copa América me la van a cobrar, no", comentó el colombiano.

"Les dije a los muchachos que puede haber jugadores que no vayan a ir a Copa América, de los que han estado, y otros que puede que jueguen la ​eliminatoria. Les hablé bien claro", agregó 'Bolillo', en el diario 'El Universo'.

En territorio ecuatoriano existe controversia porque Gómez manifestó que iría a la Copa en Brasil a aprender, mientras que Francisco Egas, presidente de la FEF, repuntó y afirmó que quería protagonismo en dicho torneo.