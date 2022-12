Luis Fernando Muriel: "Nunca dejé de trabajar, al final obtuve los resultados que yo quería”

El delantero colombiano del Sevilla habló del buen momento que está viviendo con su equipo, pero no olvidó lo que le costó su adaptación.

Los 1.082 minutos disputados por Luis Fernando Muriel con la camiseta del Sevilla en esta temporada, han evidenciado un alza en el rendimiento del jugador que tuvo que abandonar la cancha el pasado fin de semana por una sobrecarga muscular.

"Nunca dejé de trabajar, de perseverar... sabía que era un momento que tenía que pasar y que iba a llegar la recompensa a mi trabajo. Nunca bajé los brazos y al final obtuve los resultados que yo quería. También ha sido muy importante la llegada de Montella. Esa confianza que me ha dado me devolvió esa tranquilidad”, dijo el ariete cafetero en ‘SFC Radio’.

Muriel habló de la presión de llegar al club como el fichaje más caro.

"Esas ganas de demostrar desde el inicio el por qué se me había fichado y por qué se había pagado tanto por mí, me llevaba a tener ansiedad y a cometer errores que normalmente no suelo cometer”.

Al final de la entrevista, el colombiano indicó que podrá estar el próximo fin de semana contra Las Palmas, ya que la sobrecarga muscular no reviste mayor problema.