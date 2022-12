Luis García, la promesa colombiana en el fútbol español que sueña seguir los pasos de René Higuita

El arquero colombiano, quien milita en el Sevilla, de España, y tiene grandes posibilidades de debutar en la Liga de España, este domingo, frente al Valencia, charló con GolCaracol.com sobre sus inicios y su buena actualidad.

Luis García es un guardameta colombiano, quien ha labrado su carrera como futbolista en España, y a su corta edad ya ha pasado por equipos como el Real Madrid, Rayo Vallecano y actualmente en el Sevilla.

Publicidad

Lea también: Unión Magdalena desmintió que exista interés de clubes portugueses por Ricardo Márquez

El arquero de 21 años, es oriundo de Barranquilla, pero partió con tan solo dos años al Viejo Continente.

‘Lucho’, en la actualidad, es el principal opcionado para cubrir el arco del Sevilla, en el partido de este domingo contra el Valencia, en la Liga de España, ya que los dos guardametas del plantel profesional no podrán estar.

García Pacheco, en charla con GolCaracol.com, contó sobre su vida, su trayectoria, sus referentes y lo que ha sacrificado para estar en el lugar que se encuentra ahora.

Publicidad

¿Cómo toma usted este buen momento con el Sevilla?

“Con mucha ilusión, es el trabajo que se ha hecho por años y la tomo con hambre. Lo he venido esperando por muchos años, tanto en el Rayo Vallecano como ahora. Esto es fruto del trabajo”.

Publicidad

Vea también: Hinchas de Monterrey le dan segunda oportunidad a Avilés Hurtado, registra prensa mexicana

¿Cómo se sintió en el partido que debutó frente al Schalke?

“Fue un encuentro de muchas emociones, me sentí muy bien. Los primeros minutos tuve nervios, como es normal, en un estadio tan grande como el Ramón Sánchez Pizjuán, pero con el paso de los minutos me sentí mas grande dentro del terreno de juego, sobre todo con la atajada que tuve en el primer tiempo, me quitó un peso de encima y de ahí fui para arriba, me sentí seguro, intenté no complicarme y mis compañeros me dijeron que estuve muy bien”.

¿Qué sintió cuando atajó ese mano a mano?

Publicidad

“La verdad se me pasó lentísimo el tiempo. Era una jugada muy complicada, perdimos el balón en salida, se quedaron dos rivales frente a mí, no sabía si iba a dar el pase o iba a rematar, hice el amague que me iba a ir hacia el lado del compañero, pero en realidad hago el impulso al otro lado y la tapé”.

De inmediato, la gente se sorprendió por esa buena atajada, ¿cómo recibió ese reconocimiento?

Publicidad

“Fue como un sueño cumplido. Siempre había querido hacer una atajada así de importante, la afición es muy intensa, sienten mucho los partidos y que te aplaudan y vean que tu eres canterano, eso te ayuda. Lo agradecí muchísimo, esa pequeña ovación me llenó para todo el partido seguir con más confianza”.

Vea acá: Marcelo Gallardo felicitó a ‘Juanfer’ Quintero: “Está haciendo el mejor esfuerzo posible”

¿Cómo toma la posibilidad de poder jugar en la Liga de España?

“Esta semana es diferente, especial, pero tiene que ser normal, porque o sino los nervios te ganan. Tengo que tomarla con valentía, ilusión, pero sabiendo que es un partido importante, pero sin hacer nada excesivo, y nada diferente a lo que vengo haciendo”.

Publicidad

¿Por qué se fue de Colombia?

“Me fui de Barranquilla con dos años y medio y prácticamente me crie acá. Mis padres se fueron porque querían una mejor vida, acá estaban muy bien económicamente, acá aprendí a jugar fútbol y hasta ahora es a donde he llegado”.

Publicidad

¿Y su amor a ser aquero cuándo comenzó?

“Desde pequeño, desde que tengo memoria siempre he jugado ahí. Somos lo que menos tenemos que ganar y más tenemos que perder”.

¿Cómo se dieron sus inicios en el fútbol?

“Me destaqué en las inferiores del equipo del municipio de Madrid donde viví y luego se fijó en mí el Real Madrid. Fui a luchar por mi sueño, ir a uno de los mejores equipos del mundo, no me fue mal, no conté con los minutos que me hubiera gustado, pero aprendí muchísimo y tengo buenos recuerdos. Eso me ayudó para crecer. Luego, no me arrepiento de la ida al Rayo Vallecano. Es un club que me abrió puertas en muchas cosas, estuve en partidos en la segunda división y ahí me llamó también la Selección Colombia”.

Publicidad

Lea también: ¡Le dice adiós! Gonzalo Higuaín, se retira de la Selección Argentina, a los 31 años

¿Cómo se dio el paso del Rayo Vallecano a un grande como el Sevilla?

Publicidad

“Terminé contrato con Rayo, por esa razón el Sevilla tenía un interés hace unos años en mí, quería iniciar un nuevo proyecto y hasta ahora ese cambio ha sido muy bueno”.

¿Qué ha tenido que sacrificar para llegar al lugar en el que está ahora?

“Detrás de todo esto, hay mucho trabajo, lágrimas, muchas horas de entrenamiento, quedarme más tiempo tras la práctica. Ser futbolista muchos dicen que es por suerte, pero esto se trabaja. Nadie me ha regalado nada, todo ha sido trabajando”.

¿Cuáles son sus referentes en el arco?

Publicidad

“Tengo varios, no intento solo fijarme en uno, pero cojo el ejemplo de Gianluigi Buffon, porque desde que debutó siempre ha estado en la élite y lo tengo como referente. Me gustaría hacer lo mismo. En Colombia es René Higuita, me encanta ver videos de él y es una locura lo que hacía, esa confianza me gustaría tenerla, salir jugando y lo demás”.

¿Y de David Ospina qué opina?

Publicidad

“Su carrera todo lo dice, siempre ha estado en grandes equipos, ha competido con grandes arqueros, pero siempre que le dan la oportunidad ha actuado de la mejor manera. Además, dentro de la Selección siempre es destacado y por eso es un referente”.