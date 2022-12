Luis Fernando Suárez: "Lo que ‘Teo’ dijo no tenía que haber salido a la luz pública"

El técnico de Junior de Barranquilla habló de las declaraciones del delantero, que afirmó que habían jugadores en el plantel que no sabían la dimensión del club y que no estaban en su mejor rendimiento.

“Hay jugadores que todavía no han entendido que están en Junior, que tienen que subir su nivel. No conocen los movimientos del compañero, pienso que eso hay que captarlo rápido y transmitirlo dentro de la cancha". Esas palabras de Teófilo Gutiérrez agitaron el avispero en la nómina de los barranquilleros a mitad de la presente semana.

En la antesala del juego de la undécima fecha de la Liga Águila I 2019 frente a Huila, este domingo, el ambiente se ha puesto pesado en el equipo 'tiburón'.

Ahora, el que salió a hablar fue el profesor Luis Fernando Suárez, quien en una extensa entrevista con 'El Heraldo' se refirió a lo que dijo 'Teo'.

"El problema mayor es que se le dijo al público algo que se había hablado cuatro o cinco días antes, después de llegar de Buenos Aires", explicó de entrada Suárez.

El entrenador del Junior siguió y agregó que "lo que ‘Teo’ dijo después fue algo que ellos hablaron antes, la cuestión es que no tenía que haber salido a la luz pública. Pero a mí no me preocupa esta situación, no veo que ‘Teo’ haya trasgredido alguna norma".

Pese a las derrotas en Copa Libertadores frente a Palmeiras y San Lorenzo, Suárez aún cree que Junior puede ganar la Copa Libertadores de América.