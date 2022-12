Russo y la oportunidad de dirigir una selección: “Me interesa, en algún momento se dará”

El estratega argentino, quien dejará este domingo la dirección técnica de Millonarios, ya es pretendido por varios equipos. Sin embargo, no ha tomado una decisión sobre su futuro.

Este miércoles, Miguel Ángel Russo habló sobre su futuro como profesional, luego de llegar a un acuerdo con la Junta Directiva de Millonarios, para dar un paso al costado y la oportunidad de dirigir a alguna selección suramericana.

“Sí me interesa el trabajo con selecciones, uno se vive preparando, pero por distintas circunstancias no me ha tocado ni en mi país, ni en otros lados en donde también he tenido opciones, en algún momento se dará”, manifestó el estratega argentino, en entrevista con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

“A mi promocionarme no me gusta, la gente conoce mi trayectoria. Estará a consideración de los dirigentes que manejan eso. Es un cargo muy grande”, agregó.

Del mismo modo, Miguel Ángel Russo valoró el fútbol colombiano, luego de casi dos años al frente del club azul con el cual consiguió dos títulos.

“El fútbol colombiano tiene un futuro enorme, ya dependerá de las estructuras que tenga cada uno de los clubes en la formación de sus jugadores. Los juveniles son la clave de todo”, comentó.

“Colombia tiene una selección muy fuerte, ojalá pueda seguir en ese camino”, complementó.

Por último, el argentino, quien abandonará su cargo este domingo, habló del futuro de Millonarios y el mapa de ruta que tiene la junta directiva para el equipo azul.

“Tienen un plan ambicioso, la idea de ellos es no torcer el camino porque involucra que la formación de jugadores, de la compra y venta de jugadores y que el equipo pelee y gane campeonatos”, concluyó.

